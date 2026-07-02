‘Elle’: de qué trata, cuántos episodios tiene y más sobre la precuela de ‘Legalmente Rubia’

La espera terminó para los seguidores de ‘Legalmente Rubia’. Este 1 de julio llegó a Prime Video la serie ‘Elle’, precuela que explora la adolescencia de Elle Woods antes de los acontecimientos de la exitosa película protagonizada por Reese Witherspoon.

La producción debuta con ocho episodios y, aunque apenas inicia su recorrido en la plataforma, ya tiene asegurada una segunda temporada, cuya renovación fue anunciada en días recientes.

¿De qué trata la precuela de ‘Legalmente Rubia’?

La historia traslada a los espectadores hasta 1995 para mostrar una etapa poco conocida de Elle Woods, varios años antes de convertirse en estudiante de Harvard.

La serie explora la vida de Elle durante el bachillerato, un periodo marcado por amistades complejas, romances, inseguridades propias de la adolescencia y el proceso que terminaría moldeando a la protagonista que luego conoció el público en la película.

Además de seguir su crecimiento personal, la producción profundiza en la relación de Elle Woods con su madre, presentada como una figura clave en la construcción de su carácter y en la manera como enfrenta los distintos desafíos que aparecen en esta etapa de su vida.

¿Quiénes son los actores de ‘Elle’?

El reparto está encabezado por Lexi Minetree, quien interpreta a la joven Elle Woods. Junto a ella, June Diane Raphael como Eva, la madre de la protagonista, y Tom Everett Scott en el papel de Wyatt, su padre.

El elenco principal también incluye a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz, además de un amplio grupo de actores con participaciones recurrentes.

La serie fue creada por Laura Kittrell, quien también ejerce como productora ejecutiva y co-showrunner junto con Caroline Dries. Entre los productores ejecutivos también figura Reese Witherspoon, protagonista de las películas originales de ‘Legalmente rubia’, además de Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por Jason Moore.

Con el estreno de sus ocho episodios, la serie comenzó a generar las primeras reacciones entre la crítica especializada. Las opiniones han sido divididas: el diario Los Angeles Times destacó la interpretación de Lexi Minetree como una de las fortalezas de la producción y consideró que la ficción funciona mejor si se entiende como una historia independiente del universo de ‘Legalmente Rubia’.

En contraste, The Guardian señaló que, aunque la protagonista logra transmitir parte del carisma del personaje original, la serie pierde fuerza al apoyarse en fórmulas ya conocidas del género adolescente

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