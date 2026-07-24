Ellos son los actores de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ que ya fallecieron

Desde el pasado miércoles 22 de julio, Caracol Televisión volvió a poner en su parrilla de programación la serie Rafael Orozco, el ídolo, basada en la vida y trayectoria artística del cantante vallenato, exintegrante del Binomio de Oro. Esta producción, que se emitió por primera vez el 20 de noviembre del 2012, fue grabada en varias ciudades del país, entre ellas, Barranquilla, Bogotá, Valledupar, Baranoa, Bucaramanga y Villanueva.

El elenco es conformado por Alejandro Palacio como Rafael Orozco; Taliana Vargas como Clara Cabello, esposa del cantante; Mario Espitia como Teto Tello; Maritza Rodríguez (Sara Mintz) como Martha Mónica Camargo; Rafael Santos como Diomedes Díaz; Alberto Pujol como Jacinto Cabello, entre otros artistas que dejaron una huella con sus personajes.

¿Qué actores de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ murieron?

14 años después, esta exitosa telenovela volvió a la pantalla de Caracol Televisión. Sin embargo, la producción ha tenido que despedir a algunos de sus actores que murieron hace unos años.

Rafael Camerano

El 28 de noviembre del 2014 murió el actor que le dio vida al papá de Rafael Orozco y al esposo de Miryam Maestre. De acuerdo con los reportes de los medios de comunicación, el artista barranquillero murió a los 58 años tras una fuerte lucha contra el cáncer. El actor también participó en otros proyectos como La barra presenta, la película La misión, Champeta Paradise, entre otros.

Rafael Camerano. Fotografía por: Redes sociales

Luis Fernando Montoya

El artista pereirano murió el 26 de junio del 2018. En la producción de Caracol Televisión interpretó al abogado Soto. Al igual que Rafael Camerano, también falleció a causa de un cáncer de garganta que le habían detectado en febrero del 2017. El actor, quien también participó en otros proyectos como Sin senos sí hay paraíso, Escobar, el patrón del mal, La bruja, Operación Jaque, entre otros, tenía 61 años.

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Alberto Borja

La producción se volvió a vestir de luto el 28 de junio del 2020 con la muerte de Alberto Borja, quien había ingresado a la Clínica del Bosque en Cartagena tras presentar algunos problemas cardíacos. “Estuvo en cuidados intensivos, lograron estabilizarlo y pasarlo a cuidados intermedios (…) Necesita una cirugía a corazón abierto y estamos esperando que se programe la fecha de la cirugía”, dijo Clary Borja, hija del actor, días antes de su fallecimiento. El también director y cuentero, oriundo de Cartagena, interpretó al jefe de Mariela (la pareja del papá de Clara Cabello).

Luis Fernando Múnera

El artista, quien interpretó al expresidente Alfonso López Michelsen (“El Gallo López”), murió el 9 de febrero del 2023 a los 73 años. En una entrevista para Expediente final, John Múnera, uno de los hijos del artista, explicó que la muerte de su papá se dio de manera repentina: "Él estaba almorzando y quedó ahí. Mi hermano, que era el que estaba ahí al lado de él dijo ‘ay, mi papá no está respirando’ y de pronto mi papá (va) de la silla al suelo“.

Aseguró que el actor no estaba enfrentando ningún problema de salud: “Desafortunadamente, en el momento en el que ocurre esto él no estaba pasando por un mal momento de salud, como lo pudo haber pasado tiempo anterior; estaba recuperándose de bastantes situaciones y era, digamos, donde uno menos esperaba que llegara la muerte”.