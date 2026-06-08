‘Emily en París’ y Fórmula Uno: inesperado crossover unió a Lily Collins y al Checo Pérez

Hace pocas semanas se confirmó que ‘Emily en París’ llegará a la sexta temporada y esta será la última. Justamente en la actualidad se graba la parte final de la historia. Dentro de lo que ha trascendido se verán ciudades de Grecia y España y por supuesto, Francia.

Trascendió que las grabaciones comenzaron en la isla de Mykonos. Ahora este fin de semana circularon las imágenes que dan cuenta del trabajo de rodaje en Mónaco, donde se realizó el Gran Premio Fórmula Uno y en medio de la justa deportiva, el equipo aprovechó para desarrollar algunas de las escenas.

Se sabe que luego, el equipo de producción se trasladará a París, donde concluirá el rodaje.

Lily Collins captada con El Checo Pérez

Volviendo a lo ocurrido en Mónaco, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y la actriz Lily Collins fueron captados grabando escenas en el paddock Cadillac Racing, la escudería nueva de la que hacen parte el mexicano con el finlandés Valtteri Bottas.

Al parecer, el mexicano que se alzó con el primer lugar del Gran Premio de Mónaco en el 2022, será quien aparezca en la serie de Netflix.

En las imágenes que se han empezado a circular en redes muestran a Emily en chaqueta amarillo, minifalda a juego y tacones morados. El piloto mexicano apareció con su uniforme de Cadillac Racing, que incluye camiseta blanca con detalles en rojo y azul, pantalones cortos deportivos y gorra negra.

Según anunció recientemente Netflix, la quinta temporada acumuló 26,8 millones de vistas globales en solo 11 días.

“Hacer Emily in Paris con este extraordinario elenco y equipo ha sido el viaje de una vida. Mientras comenzamos la temporada final, estoy muy agradecido con Netflix, Paramount y, lo más importante, con los fans que han recorrido este increíble camino con nosotros. No podemos esperar para compartir este último capítulo con ustedes. Gracias por dejarnos formar parte de sus vidas, inspirando sus sueños de viajar y su amor por París. ¡Siempre tendremos Emily in Paris!”, dijo en un comunicado oficial el creador de la serie, Darren Star, responsable de otras apuestas como ‘Beverly Hills 90210’ y ‘Melrose Place’.

Por su parte, Lily Collins publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que dice: “Yyyyy estamos de vuelta —por última vez. @emilyinparisllega a Grecia (y por supuesto a Francia) para una última aventura épica. Hagamos que esta sea la temporada más increíblemente especial hasta ahora!”, al comenzar el nuevo rodaje.

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