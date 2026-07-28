Emiro reveló la verdad de su relación con Pautips en ‘MasterChef’ ¿Se llevan mal?

La emisión de los primeros capítulos de la novena temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ despertó todo tipo de comentarios entre los televidentes. Uno de los momentos que más llamó la atención fue un intercambio entre Emiro Navarro y Pautips, que llevó a varios usuarios en redes sociales a especular sobre una posible mala relación entre los dos participantes.

Las versiones crecieron después de que se viera a la influenciadora pedirle a su compañero que guardara silencio mientras él alentaba desde el balcón a Luciano D’Alessandro durante un reto. La escena fue interpretada por algunos seguidores del programa como una señal de un supuesto distanciamiento entre ambos creadores de contenido.

Emiro Navarro habló de su relación con Pautips

Ante la cantidad de comentarios que circularon en redes sociales, el influenciador decidió pronunciarse durante una transmisión en vivo para explicar cómo es realmente su vínculo con su colega y compañera, y desmentir las versiones que comenzaron a tomar fuerza.

Emiro Navarro aseguró que no existe ningún problema entre ellos y afirmó que mantienen una buena amistad, pese a que el programa haya mostrado un momento de tensión. Incluso, manifestó que ambos se tienen cariño y que la discusión que quedó registrada en el reality no representa la relación que mantienen fuera de esa situación.

Además, explicó que las imágenes emitidas por televisión fueron grabadas hace varios meses atrás, por lo que la situación ya había quedado atrás cuando el capítulo salió al aire. “Pautips y yo nos amamos y la gente dándose rejo que el otro, que gritón, que este ¡Pautips y yo nos amamos!”, aseguró.

De acuerdo con el creador de contenido, tras la emisión del capítulo su compañera volvió a comunicarse con él para ofrecerle disculpas nuevamente por lo sucedido. Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes han criticado a Paula Galindo (nombre real de la influenciadora), pidiéndoles que dejaran de atacarla por una situación que, según explicó, ya fue aclarada entre ambos.

Como muestra de que no existe un conflicto, Pautips reaccionó a las declaraciones de Emiro Navarro con un comentario en redes sociales en el que dio a entender que todo quedó en una diferencia pasajera.

Con estas declaraciones, Emiro buscó poner fin a las especulaciones que surgieron entre los seguidores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, quienes habían interpretado el momento emitido por el programa como el inicio de una rivalidad entre los dos participantes.

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