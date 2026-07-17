Esto pasará en primeros capítulos de Masterchef y Pa’ Seguirte queriendo: Revelan adelantos

El canal RCN lanzó a la prensa sus dos nuevos productos, que se estrenarán la próxima semana. La temporada número 11 de ‘MasterChef Celebrity’ y la segunda de ‘Pa quererte’, que ahora se llama ‘Pa’seguirte queriendo’.

El evento, al que acudieron periodistas, invitados especiales y buena parte del talento de las dos producciones fue conducido por Carlos Marín y Rossy Lemos, quienes aprovecharon para presentar la incorporación del espacio ‘Mañana Express’ dentro de ‘Noticias RCN’. Recordemos que anteriormente se emitía posterior al noticiero tempranero de la señal.

En la presentación de los dos estrenos Carlos Camacho, y Julieth Pardau, de ‘Pa’ seguirte queriendo’ mencionaron que en la nueva temporada de la serie, que protagonizan Sebastián Martínez, Hanny Vizcaino y Pardau, se evidenciarán los conflictos de los padres que lidian con las problemáticas de los hijos, que ya no son pequeños sino adolescentes o adultos con conflictos más grandes.

El gran ausente de esta apuesta fue Sebastián Martínez, quien envió un saludo a través de una pantalla.

Lo que se verá en ‘Pa seguirte queriendo’

Sobre la trama de la segunda temporada de ‘Pa’quererte’ los adelantos permitieron ver que el primer episodio llevará al límite a los protagonistas. Mientras Mauricio (Sebastián Martínez) atraviesa una difícil etapa matrimonial con Danny (Julieth Pardau) también siente lejana a su hija Isa (Hanny), quien se niega a revelarle que vive su primer periodo menstrual.

La situación para Jorge (Manuel Sarmiento), el abogado del grupo de amigos, es aún más delicada, ya que enfrenta el despido de su cargo en la Universidad. Su ex Catalina (Diana Wisless) sale de la cárcel sin dinero y sin licencia para ejercer

Octavio (Luis Eduardo Arango) y Azucena (Laura de León) siguen juntos y cuando disfrutan de una noche romántica en un hotel ocurre una emergencia.

Acerca del reality de cocina ‘Masterchef Celebrity’, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y buena parte de los 24 participantes mencionaron el nivel del formato, calificándolo como el más fuerte que se haya hecho. Rauch advirtió que los cachetes, gesto que celebran un buen plato, no serán muchos.

Las dos ausentes en el evento fue Claudia Bahamón quien mencionó en un video proyectado “es la temporada más exigente, ustedes la van a padecer pero ahí estaré acompañándolos”. Bahamón se encontraba fuera de la ciudad. Así mismo, la jurado mexicana Belén Alonso, envió desde su país un mensaje en el que menciona cómo estará la competencia, que terminó de grabarse hace ya varias semanas.

Accidentes en ‘Masterchef’

Dentro del anticipo de ‘MasterChef’ se evidenció que Iván Marín se había negado en varias ocasiones a participar en el formato, hasta que aceptó “por su hija”, dijo. De igual manea, quedó al descubierto que una de las participantes es prima de Nicolas de Zubiria, quien mencionó que sería exigente con ella, como lo es con todos los aspirantes. Se trata de Julieta Piñeres

También se anticipó que los primeros accidentes en la cocina corren por cuenta de Milena López e Iván Marín, a quien le decomisan una olla air fryer que lleva en el primer episodio.

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