Estrenan tráiler del documental de P. Diddy que expone crudos relatos de sus cercanos

Peacock prepara el estreno de Diddy: The Making of a Bad Boy, un documental que promete ahondar en la vida y los presuntos delitos de Sean Diddy Combs, uno de los magnates más influyentes y controvertidos del hip-hop, quien permanece privado de la libertad bajo acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado.

El tráiler de la producción, lanzado en días recientes, presenta impactantes declaraciones de personas que estuvieron íntimamente ligadas al norteamericano a lo largo de su carrera y que conocen sus más profundos secretos.

Con una duración de 90 minutos, este documental ofrece una visión íntima de la vida de P.Diddy a través de entrevistas con personas como su guardaespaldas, su maquillador y un productor musical que ha trabajado con él. De igual manera, destaca la participación de Al B. Sure!, músico y productor que compartió tiempo con Diddy en Uptown Records y quien también tuvo una relación sentimental con Kim Porter, exesposa del magnate.

Los crudos relatos en el documental de P. Diddy

En el tráiler, que se estrenó el 1 de enero de 2025, se observa un adelanto de las declaraciones que entregó Al B. Sure!, quien advirtió que las conductas de su antiguo colaborador son bastante cuestionables.

“Algo no está bien con esto”, aseguró el productor.

Además, otro entrevistado, cuya identidad se mantiene anónima, aseveró: “He estado con Sean durante bastante tiempo y he capturado muchos momentos. Cualquier habitación con luces rojas significa que está haciendo el amor o teniendo sexo. Algunas de las chicas que estaban en la habitación, sin duda, eran menores de edad”.

El tráiler de Diddy: The Making of a Bad Boy también incluye la participación de Lisa Bloom, abogada de Dawn Richards, exintegrante de Danity Kane, quien ha presentado una demanda civil contra Sean Diddy Combs. En una declaración contundente, Bloom no duda en calificar al magnate como “un monstruo”.

Como estos, decenas de inéditos relatos serán presentados en este documental, cuyo estreno será el próximo 14 de enero. Estas voces, cercanas al artista en diferentes etapas de su vida, prometen ofrecer una perspectiva única y reveladora sobre la trayectoria de Diddy, así como sobre su desarrollo personal y profesional.