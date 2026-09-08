Ex de Elon Musk: “Me ofrecieron 40 millones de dólares por no hablar” en documental ‘Musk’

En medio de la versión 83 del Festival de Cine de Venecia, Ashley St. Clair, la ex de Elon Musk y madre de Romulus Musk, nacido en el 2024 y uno de los 14 hijos que tiene el hombre más rico del mundo, se realizó la presentación de ‘Musk’, el documental que muestra el ascenso, la vida y algunos aspectos desconocidos del polémico millonario, que posee una fortuna de 892.000 millones de dólares según el último reporte de Forbes.

El material, cuyo tráiler se encuentra al final de esta nota, acude a testimonios de personas que lo han conocido, es dirigido por Alex Gibney, ganador del Oscar, quien en declaraciones a la prensa, que en Colombia divulgó Caracol Radio, señaló de peligroso al propietario de Tesla, SpaceX y otras empresas ampliamente conocidas en el mundo.

“Creo, sin embargo, que no se puede enfatizar lo suficiente este tipo de aspecto pragmático y capitalista de amiguismo en sus objetivos políticos”, puntualizó el director de ‘Musk’, que dura cerca de cuatro horas.

En medio del evento en Venecia también trascendieron las palabras de Ashley St. Clair, quien reveló que recibió una jugosa oferta para no hablar en la película, lo cual la enfrentó con un verdadero dilema.

Ex de Elon Musk asegura que él tiene problemas con enfrentar la verdad

La madre de Romulus mencionó el niño caprichoso y cruel que cree habita en el millonario. “Pienso que hay un aspecto de la política de derechos que le permite (a Elon Musk) un pase para la crueldad que hace feliz al niño traumatizado que lleva adentro, al que le gusta el permiso para ser cruel que le ofrecen las políticas de derechas y estamos viendo como eso se desarrolla a gran escala y diría Alex (el director) que tiene razón y los republicanos le ofrecen eso para el capitalismo de amiguismo, sin restricciones con la riqueza”. Luego se refirió a la oferta que recibió de parte del millonario empresario de 55 años.

“En mi caso me ofrecieron la oportunidad de no hablar por 40 millones de dólares, así que cuando te ofrecen algo así realmente un debate en tu cabeza sobre lo que significa tu discurso y lo valioso que es (TE PREGUNTAS) ¿por qué quiere ofrecerte esta cantidad de dinero para no hablar?

Y creo que Alex habló un poco sobre la irrealidad de Elon (Musk) y en realidad tiene varias relaciones complicadas y la mas complicada es con la verdad (...) Así que ceo que lo más importante, lo mas valioso que quiero dejar a mis hijos (es que) nunca se debe aceptar estar materialmente cómodo por encima de decir la verdad”, puntualizó Ashley este martes 8 de septiembre en la presentación del material.

El documental seguirá exhibiéndose en Toronto, Canadá y llegará a las salas de Estados Unidos en octubre. HBO posee los derechos de televisión y streaming, por lo que se cree estaría en la plataforma a finales de año.

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