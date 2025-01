Famosa humorista y exMasterChef debutó como presentadora de ‘Buen Día Colombia’

El año pasado, Buen día Colombia, de RCN, sufrió varios cambios, uno de ellos fue la inesperada renuncia de Violeta Bergonzi, quien se despidió de los televidentes para dedicarse a su faceta de mamá.

“Esta decisión no la tomé de la noche a la mañana, la tomé después de pensarlo una y mil veces. Tengo dos bebés, no saben lo que implica despedirse de dos bebés, tratar de darlo todo y ocuparme de mil cosas más. Espero sea un hasta pronto”, dijo entre lágrimas en su última emisión.

De igual manera, aunque no se hizo público, los televidentes no han pasado desapercibida la ausencia de Luchito Humor, quien también fue presentador del programa y quien era el encargado de aportar el toque de humor a las mañanas de los colombianos.

Luchito Humor, Violeta Bergonzi y Andrés López en 'Buen Día Colombia'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Ella es Natalia Sanint, la humorista que debutó como presentadora en ‘Buen Día Colombia’

En las recientes emisiones del programa matutino, la producción invitó a Natalia Sanint para que acompañara a los presentadores durante las emisiones. Su paso por el set dividió opiniones en redes sociales: algunos la felicitaron por cómo se desenvolvió, mientras que otros la llenaron de críticas.

Natalia Sanint es una locutora, imitadora y humorista colombiana. Nació en Bogotá y se crió en Villavicencio. Es famosa por su personaje “Nancy Patricia Chucurí”, una caricatura cómica de la cultura de la mujer santandereana.

Sanint ha estado en la radio desde joven, iniciando su carrera en La voz del Llano en Villavicencio. En la actualidad, es locutora en Olímpica Stereo, donde comparte su humor junto a otros personajes emblemáticos. También participó en el reality culinario MasterChef Celebrity del Canal RCN, donde ganó popularidad gracias a su talento y su carisma.

Además, ha compartido abiertamente su proceso de pérdida de peso tras someterse a una cirugía de manga gástrica, lo que le ha permitido perder más de 20 kilos.

“La decisión mía de hacerme una manga gástrica, que es uno de los procedimientos para bajar de peso más radicales que existen después viene el bypass, fue una decisión en familia, con mi esposo debido a tenía un sobrepeso de 98 kilos, no me sentía bien físicamente, me dolía mi rodilla, estaba haciendo apnea del sueño, no estaba feliz. Además, no me sentía bien con lo que veía en el espejo, no me sentía bien conmigo misma y tomamos la decisión en familia de hacerme esta cirugía ya como un recurso muy radical”, dijo en una entrevista con Infobae.