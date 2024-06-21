Feid estrena “XTHE ENDX”, su propio documental: ¿cuándo y dónde verlo gratis?

En días recientes, Feid anunció el lanzamiento de XTHE ENDX, un documental que se estrenará en los próximos días y que registra un momento clave de su carrera, marcado por el cierre de una etapa artística y la apertura de un nuevo capítulo en su trayectoria musical.

Además, el artista confirmó que cientos de sus seguidores en distintas ciudades del país podrán acceder al documental de manera gratuita, como parte de una experiencia especial pensada para su público.

¿Cuándo y dónde ver 'XTHE ENDX’, el documental de Feid?

De acuerdo con lo informado por el reguetonero paisa, el próximo 16 de diciembre se habilitarán, de manera gratuita, funciones especiales en distintas salas de cine del país para que el público pueda ver el documental.

Las funciones de XTHE ENDX se realizarán únicamente a las 9:00 a. m.. El ingreso será gratuito y por orden de llegada, hasta completar el aforo disponible en cada sala, por lo que no habrá boletería previa ni reservas.

Estas son las salas de cine donde se proyectará el documental de Feid:

Armenia: Portal Quindío

Barranquilla: Buena Vista

Bogotá: Américas, Centro Mayor, Gran Estación

Bucaramanga: Cacique

Cali: Unicali

Cartagena: Castellana

Ibagué: La Estación

Manizales: Fundadores

Medellín: Los Molinos

Medellín: Viva Envigado

Pereira: Victoria

Popayán: Terra Plaza

Villavicencio: Viva Villavicencio

Tras el anuncio, los seguidores de Feid reaccionaron de inmediato en redes sociales, donde muchos pidieron que se habiliten más fechas y horarios para poder asistir a las funciones. Además, fanáticos que se encuentran fuera del país manifestaron su interés en saber si el documental podrá verse más adelante en otras ciudades o a través de alguna plataforma digital.

Los rumores sobre la transición creativa de Feid se han alimentado de las publicaciones que el propio cantante ha hecho en redes sociales, así como por la reciente colaboración con Tainy en la canción Monstruo. Para muchos de sus fanáticos, ese lanzamiento habría funcionado como antesala de una nueva etapa, percibida como más oscura y en la que el verde —color que ha marcado su identidad como El Ferxxo— empezaría a perder protagonismo.

Por ahora, la expectativa alrededor del futuro musical del artista antioqueño —actual pareja de Karol G— continúa en aumento, mientras se prevé una alta asistencia en los centros comerciales que acogerán las funciones gratuitas del documental.

