Final de ‘A otro nivel’ EN VIVO: ¿Quién será el ganador?

Bajo la conducción de Cristina Hurtado, la gala final vuelve a reunir a los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, quienes estarán presentes para disfrutar de las presentaciones clave antes de revelar al gran campeón de la temporada 2026. En esta emisión, los finalistas tendrán la oportunidad de brillar con sus mejores actuaciones en el escenario, en una noche donde cada pequeño detalle contará. Sin embargo, la decisión está en manos de los televidentes, quienes han estado votando por su agrupación favorita a través de las plataformas que el canal ha puesto a disposición.

A partir de este momento, quedaron oficialmente cerradas las votaciones. Los televidentes ya no podrán votar más por su equipo favorito.

El compositor también sube al escenario cantando el tema que él escribió para Cristian Castro.

El cuarteto masculino vuelve a subir al escenario para convencer a los televidentes de votar por ellos esta noche.

El cantante de vallenato sube al escenario para cantar uno de sus temas más populares. Sus compañeros elogiaron su talento: “Quisiera agradecerte desde un primer momento. El amor que le tienes a tu país, el amor que siembras constantemente en cada show, eres una enciclopedia. Te respeto y te admiro”, dijo Gian Marco.

Kike Santander, por su parte, agregó: “Me encanta que eres un compositor romántico, escribes cosas hermosas, y eres un embajador del folclor colombiano”.

Con un nuevo vestuario, las concursantes vuelven a subir al escenario para una nueva interpretación. “Verlas, escucharlas, a mí me lleva a un terreno más poético. Ustedes demostraron cómo se encuentran las ninfas con las amazonas”, dijo Kike.

“Es un sueño verlas así, transmitiendo profesionalismo. Han hecho un show majestuoso, felicidades”, agregó Pipe.

“Las quiero felicitar. Acuérdense de lo que alguna vez les dije: ‘El espejo solamente refleja lo que quiero’”

El artista peruano y jurado del reality interpreta Hoy, de Gloria Estefan. “Quiero agradecer por tanto amor. A Kike y a Pipe los amor”, dijo el artista.

Santander exaltó a su compañero: “La dimensión humana de Gian Marco es tan grande. Para mí usted es un compañero de búsqueda en el camino hacia Dios. Por eso de corazón a corazón”.

Por su parte, Felipe dijo: “Pocas veces en la vida uno logra toparse con personajes como Gian Marco, un corazón que no le cabe en ese pecho. Es un orgullo haber aprendido todos estos meses a tu lado. Eres una persona muy transparente y muy auténtico y esas cosas hay que valorarlas”.

Entre lágrimas, el peruano dijo: “Hay una persona que si no hubiera sido por ella no hubiera amado Colombia. Por ella conocí este país y espero volver”.

Hoy el jurado no va a evaluar a los finalistas. Sin embargo, sí deleitarán al público cantando, mientras el público vota por su equipo favorito.

Los cuatro participantes interpretan remix de Mi hermano y yo, ADMV, Hoy tengo ganas de ti, Coleccionista de canciones.

Las cuatro integrantes del equipo suben al escenario con un remix de canciones como En cambio no, No me amenaces, Fue tan poco tu cariño y La quiero a morir. Cada una invita a los televidentes a votar por ellas.

Las participantes resaltaron la disciplina y la unión que tuvieron durante toda la competencia, cualidades que las trajo hasta la final. Lo jurados, Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco, les piden recordar el primer día en la competencia y sus comienzos en la música.

Cristina Hurtado da la bienvenida al último día de A otro nivel: "La unión hizo música y la música hizo historia. Hemos llegado a último nivel. Esta noche, los televidentes son el jurado". Mientras tanto, en pantalla muestran un resumen de las presentaciones de cada equipo.