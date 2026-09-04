Gokú vuelve a la televisión con ‘Dragon Ball Super: Beerus’: ya hay fecha de estreno

Los fanáticos de ‘Dragon Ball’ tienen una nueva razón para volver a reunir las esferas del dragón. ‘Dragon Ball Super: Beerus’, la edición renovada del anime protagonizado por Gokú, ya tiene fecha de estreno en Japón: llegará a la televisión el próximo 11 de octubre de 2026.

La serie original de ‘Dragon Ball Super’ llegó a su final en marzo de 2018, después de 131 episodios. Ahora, más de ocho años después, la franquicia volverá a la televisión con una nueva versión de sus primeros acontecimientos, esta vez con varios cambios.

¿De qué trata ‘Dragon Ball Super: Beerus’?

La serie fue presentada por Toei Animation como una edición mejorada del anime original. La producción incorpora una gran cantidad de escenas nuevas y secuencias redibujadas, además de una reconstrucción de la historia para acercarla más a la visión original de Akira Toriyama.

También se renovaron elementos técnicos de la producción. Toei anunció un nuevo trabajo sobre las imágenes, el sonido y la música, con escenas de combate recreadas para ofrecer una experiencia más inmersiva. Incluso, se realizó una nueva grabación del doblaje, acompañada de modificaciones en la banda sonora y los efectos de sonido.

La historia vuelve al momento posterior a la batalla contra Majin Buu. La Tierra recuperó la tranquilidad, pero la paz terminó con el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción, quien escucha sobre un guerrero saiyajin capaz de derrotar a Freezer y decide buscarlo. Ese encuentro lleva a Gokú a enfrentarse con uno de los seres más poderosos de su universo.

El nuevo tráiler, además, muestra a personajes conocidos como Freezer y presenta otras amenazas que pondrán nuevamente en peligro a la Tierra. Las imágenes también anticipan el enfrentamiento entre Gokú y Beerus, uno de los momentos centrales de esta etapa de la franquicia.

La renovación no solo llegará con cambios visuales. ‘Dragon Ball Super: Beerus’ tendrá nuevos temas de apertura y cierre. La canción de entrada será ‘ONOGAMI’, interpretada por MEGATERA・ZERO, mientras que VK Blanka estará a cargo del ending con ‘Kan Peki No Peki’.

Por ahora, la fecha anunciada corresponde a Japón. La producción también tendrá una presentación especial en la New York Comic Con, donde el primer episodio será proyectado antes de su estreno oficial. El evento está programado para el 8 de octubre de 2026.

Además, este proyecto no será el único regreso de la franquicia. Toei Animation también confirmó la producción de ‘Dragon Ball Super: The Galactic Patrol’, una nueva serie que continuará la historia después de los acontecimientos del anime original.

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