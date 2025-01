Golden Globe: Demi More conmueve al ganar como ‘Mejor Actriz’ por ‘La Sustancia’

Esta noche, se llevó a cabo la entrega número 82 de los Premios Golden Globe, también conocidos como los Globo de Oro, uno de los eventos más importantes de la industria del cine y la televisión de Hollywood. La ceremonia es transmitida desde el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

“Creí que ya no tenía más nada que hacer”: reveló Demi Moore a ganar como ‘Mejor Actriz’

Durante la ceremonia, Demi Moore fue sorprendida al recibir el premio como ‘Mejor Actriz’. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada por la emoción, la también modelo estadounidense subió al escenario para recibir su primer Globo de Oro. En un discurso que conmovió a todos los presentes, la actriz expresó su gratitud y asombro:

Demi Moore (Cine, Cine) EFE/EPA/NINA PROMMER Fotografía por: NINA PROMMER

“Estoy en shock, estoy haciendo esto desde hace mucho más de 45 años y es la primera vez que gano algo como actriz, por ser actriz. Estoy tan honrada y agradecida, hace 30 años tuve un productor que me dijo que era un actriz de entretenimiento, superficial y en ese momento pensé que no iba a ganarme algo de esto, que podía hacer películas exitosas que ganaran mucho dinero, pero no algo significativo, y eso me marcó durante mucho tiempo creí que ya no tenía más nada que hacer, que ya estaba completa hace unos años y estuve en ese momento muy bajo y me llegó este guion estupendo llamado La sustancia y el universo me dijo: ‘no terminaste todavía, no estás completa todavía’”, dijo.

Durante su discurso de aceptación, Moore aprovechó la oportunidad para compartir un mensaje inspirador sobre la importancia de seguir los sueños y nunca rendirse. Sus palabras resonaron en el corazón de muchos, quienes la aplaudieron de pie.

“Gracias a todas las personas que han estado a mi lado, a los que creyeron en mí cuando yo ni siquiera creía en mí. En esos momentos en que creemos que no somos lo suficientemente exitosas, lindas, que no somos suficientes, una mujer me dijo: ‘solo sé que nunca vas a ser suficiente, pero puedes saber el valor si dejas de medirte todo el tiempo’, así que celebro esto”, concluyó la actriz.