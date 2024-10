Gusi, mentor de ‘La Descarga’, rompió en llanto: “perdón, no puedo hablar”

Tras la final del Desafío XX, llegó La Descarga, el templo de la música a la pantalla de Caracol Televisión. Maía, Gusi, Marbelle y Santiago Cruz se desempeñan nuevamente como mentores. Por su parte, Carlos Calero y Jessica Cediel regresaron como los presentadores, quienes están en el backstage con los participantes, conociendo un poco más sobre sus vidas antes de cada presentación.

‘La Descarga en vivo hoy’: ¿Por qué lloró Gusi?

El primer capítulo despertó muchas emociones en los mentores, televidentes y usuarios en redes sociales. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando llegó al tocadiscos Edwin Guerra, quien cantó La quiero a morir.

Además de su voz, el participante cautivó con su habilidad con el arpa. Su interpretación conmovió a los cuatro mentores, en especial a Gusi, quien no pudo ocultar las lágrimas.

Al finalizar la presentación de Edwin, quien pasó la primera fase, el mentor expresó lo que estaba sintiendo en ese momento: “Este es el poder de la música, no tengo nada más que decir, el tener ese instrumento contigo ahí en el pecho vibrando con tu alma, yo lo valoro muchísimo. Me conecté mucho, estoy llorando de felicidad, sorprenderme y que la música me sorprenda a mí me hace mover todas las fibras, así que gracias”, le dijo al concursante.

El intérprete de Mi amor bonito recordó algunos momentos de su infancia. “Gracias por este momento, Me hiciste acordar de mi profesor de música en el colegio... perdón no puedo hablar, le diste muchas vueltas a mi corazón”, dijo.

Cuando el participante salió del escenario, el mentor agregó: “Camilo fue mucho más que un profesor para mí, fue un mentor y una inspiración. Su pasión por la música marcó mi vida para siempre, y escuchar esta canción me hizo volver a esos días, cuando mis sueños apenas comenzaban a tomar forma”.

¿Quién es Edwin Guerra, participante de ‘La Descarga’?

El artista contó parte de su historia de vida y cómo llegó a tocar el arpa. “Yo soy bogotano, a la edad de los 12 años mis padres se mudan para Villavicencio, gracias a eso pude comenzar a tocar este bello instrumento, siempre me enamoré del arpa... Soy guitarrista eléctrico, pero me enamoré del folclor llanero”.

En redes sociales han elogiado el talento del concursante: “qué hermoso, me movió todas las vibras que voz que talento, desde ya tu eres mi favorito”, “hermoso, hasta el momento el mejor”, “bien merecido”, “excelente”.