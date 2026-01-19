‘Humana por accidente’: actores, fechas de estreno y más sobre el nuevo K-drama de Netflix

Humana por accidente es una serie surcoreana que debutó recientemente en Netflix y que ya se encuentra disponible para el público en Colombia y otros países de la región. La producción forma parte de los estrenos de ficción asiática con los que la plataforma inició el año.

Desde su llegada a la plataforma, este K-drama ha comenzado a posicionarse entre los títulos más consultados dentro del catálogo de producciones internacionales, impulsado por su mezcla de comedia y elementos fantásticos.

¿De qué trata Humana por accidente?

La historia se centra en Eun-ho, una gumiho (criatura mítica del folclor coreano representada como un zorro de nueve colas) que, tras un accidente inesperado, pierde su naturaleza sobrenatural y se ve obligada a vivir como humana. Ese cambio abrupto la enfrenta por primera vez a rutinas, emociones y límites que antes le eran ajenos, alterando por completo su forma de moverse por el mundo.

En ese nuevo escenario aparece Kang Si-yeol, un futbolista profesional cuya vida comienza a cruzarse con la de Eun-ho a partir de ese encuentro fortuito. La relación entre ambos se desarrolla de manera gradual y se convierte en uno de los ejes de la serie, a medida que cada uno enfrenta las consecuencias del cambio que marca el inicio de la historia.

Actores de ‘Humana por accidente’

El elenco principal está encabezado por Kim Hye-yoon, quien interpreta a Eun-ho, una mujer cuya vida cambia tras el hecho que da inicio a la historia. Nació en Corea del Sur, tiene 29 años y ha brillado en otros K-dramas, como Sky Castle, Extraordinary You, Snowdrop y Lovely Runner.

A su lado aparece Park Solomon (cuyo nombre artístico es Lomon), en el papel de Kang Si-yeol, una figura clave dentro de la trama y directamente vinculada al proceso que atraviesa Eun-ho. Nació en Uzbekistán, tiene 29 años y ha trabajado en otras producciones como Estamos muertos (Netflix) y La venganza de los otros (Disney+).

Capítulos de ‘Humana por accidente’: cuántos son, fechas de estreno y títulos

Humana por accidente se estrenó el viernes 16 de enero de 2026 en Netflix, con la publicación de sus dos primeros episodios. La serie cuenta con una temporada de 12 capítulos, que se irán incorporando de forma gradual al catálogo.

La producción avanza con un ritmo de dos episodios por semana, esquema que se mantendrá hasta el 21 de febrero, fecha en la que quedará disponible el cierre de la temporada.

Capítulo 1 ( Un evento inevitable ): 16 de enero

Capítulo 2 ( La hora del traslado ): 17 de enero

Capítulo 3 (título por confirmar): 23 de enero

Capítulo 4 (título por confirmar): 24 de enero

Capítulo 5 (título por confirmar): 30 de enero

Capítulo 6 (título por confirmar): 31 de enero

Capítulo 7 (título por confirmar): 6 de febrero

Capítulo 8 (título por confirmar): 7 de febrero

Capítulo 9 (título por confirmar): 13 de febrero

Capítulo 10 (título por confirmar): 14 de febrero

Capítulo 11 (título por confirmar): 20 de febrero

Capítulo 12 (título por confirmar): 21 de febrero

