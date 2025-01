Imitador de Manuel Turizo en ‘Yo me llamo’ tendrá segunda oportunidad

Tras casi un mes del inicio de la décima temporada de Yo me llamo, la etapa de audiciones llegó a su final y abrió paso a la eliminación directa de aquellos artistas que tienen dos o más imitadores.

Sin embargo, antes de concluir el capítulo 12, emitido en la noche del 22 de enero, los televidentes recibieron una grata sorpresa cuando se anunció el regreso de tres participantes, entre ellos el doble de Manuel Turizo, cuya salida generó una fuerte discusión en redes sociales.

¿Por qué volvió el imitador de Manuel Turizo a ‘Yo me llamo’?

Minutos antes de concluir el episodio de este lunes, la presentadora Melina Ramírez le dio paso a Armonio (personaje hecho con inteligencia artificial), quien propuso que cada integrante del jurado eligiera a uno de los participantes que no pasó su respectiva audición.

Fue entonces cuando Amparo Grisales mencionó a la doble de Whitney Houston, quien ingresó en compañía de Búfalo. Por su parte, Rey Ruiz le apostó al émulo de Carin León y César Escola le dio una segunda oportunidad al imitador de Manuel Turizo.

“¡Colombia entera lo estaba pidiendo, maestro! ¡Gracias!”, expresó Melina Ramírez tras dar la bienvenida al concursante peruano, quien se mostró agradecido con la nueva posibilidad que tiene de representar al monteriano de 24 años: “Realmente, muy feliz por la oportunidad que me está dando el jurado y con el apoyo que recibí del público. Es una difícil tarea, pero la voy a hacer”.

“¿Saben lo que más me gusta de esto? Que, si eso quería el público, pues ellos son los que nos ven y por eso hay que darles gusto. Ahora la gente podrá juzgarlos y ver si mejoran o empeoran ¡Maravilloso me parece!", comentó Amparo Grisales, a lo que Melina Ramírez añadió: “¿Saben qué me gusta también?, que ellos tendrán que pelearse ese cupo en la escuela, así que fácil no está”.

Las reacciones al reingreso de estos participantes no se hicieron esperar a través de redes sociales, en las que los televidentes aplaudieron que su opinión haya sido tenida en cuenta por la producción del programa.

Cabe recordar que el imitador de Manuel Turizo cuenta con el apoyo del artista original, quien contradijo al jurado de Yo me llamo tras ver la audición de su seguidor.