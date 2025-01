Imitador de Pepe Aguilar sorprendió en ‘Yo me llamo’ con su talento e historia

En una reciente emisión de Yo me llamo, concurso del canal Caracol que estrenó su décima temporada, un talentoso imitador de Pepe Aguilar dejó conmovidos y sorprendidos al público y a los jurados con su presentación. Desde el momento en que subió al escenario, su presencia y voz cautivaron a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, quienes no pudieron evitar emocionarse con su interpretación.

Luego de terminar su audición, el participante escuchó los elogios del jurado. ‘La Diva de Divas’, por ejemplo, destacó la calidad de la puesta en escena que presenció junto a sus compañeros.

“¡Divino! Hombres como tú es lo que necesitamos (...) Tu presencia, tu pisada en el escenario fue tan bonito, tan armónico, tan delicioso de escuchar que me ericé y fue de verdad. Para mí sí te llamas”, expresó Amparo Grisales.

Rey Ruiz y César Escola también aplaudieron al imitador de Pepe Aguilar en Yo me llamo, pues advirtieron que es de los mejores que han podido ver en lo que va de la temporada. Incluso, hubo participantes que, a través de redes sociales, lo calificaron desde ya como uno de los candidatos favoritos por el título.

El hombre detrás de ‘Yo me llamo Pepe Aguilar’

Luego de recibir los tres ‘sí' del jurado, el participante aprovechó la ocasión para exponer parte de su historia de vida, ante la cual Amparo Grisales y Rey Ruiz se mostraron conmovidos.

“Yo soy músico de mariachi desde que tenía 18 años. He sido violinista y cantante. En el 2018 sufrí una parálisis facial que me derrumbó totalmente en ese momento. Una de las cosas que yo más amaba de mí era mi sonrisa y tuve que aprender a amar la nueva sonrisa que tengo ahora y me encanta”, comentó ‘Yo me llamo Pepe Aguilar’.

En cuanto a las razones por las que se animó a representar al cantante mexicano en el programa, el joven artista mencionó que, principalmente, se debe a la falta de imitadores que tiene, al menos en Colombia.

“Es un gran artista, compositor y, además, es un gran productor. Me llamó la atención que no tiene imitadores y para mí es un gran honor poder estar acá en el escenario de Yo me llamo siendo la primera vez que se presenta un Pepe Aguilar”, aseguró.