‘Instinto maternal’: quién es Taylor Parker, historia real y más del documental de Netflix

El pasado 12 de junio, Netflix sumó a su catálogo una nueva producción que se ha convertido en tendencia a nivel mundial y que ha generado todo tipo de reacciones en los usuarios. Se trata de Instinto maternal, una película documental basada en la historia real de una mujer que fingió estar embarazada y terminó involucrada en un crimen que conmocionó a Estados Unidos.

¿De qué trata ‘Instinto maternal’ de Netflix y cuánto dura?

La producción, que dura menos de dos horas, muestra la historia de Taylor Parker, una joven que, en el 2019, llega a un pueblo de Texas asegurando que era la hija de un importante empresario petrolero y que, supuestamente, estaba a punto de cobrar la herencia de su abuela.

Poco a poco se fue ganando la confianza de sus vecinos, quienes la describían como una mujer “encantadora”, “carismática” y con “un futuro prometedor”. Allí conoció a Wade Griffin, con quien se fue a vivir a los pocos meses. Con el paso de los días, Taylor comenzó a hacer compras lujosas, entre ellas vehículos todoterreno, ganado y hasta un rancho en Oklahoma por 4 millones de dólares. “Pintó un panorama muy bonito del futuro”, mencionó Griffin.

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Luego, Parker sorprendió al anunciar que estaba embarazada. Sin embargo, la mujer había conseguido un documento falso en el que un médico comprobaba su estado de gestación. Sin embargo, una amiga de Wade sospechó de la veracidad del embarazo. Para continuar con su idea, Taylor compró por internet una barriga de silicona que demostraba el crecimiento del supuesto bebé. En su mente ya tenía incluso una fecha de parto: 22 de septiembre del 2020, pero algunas personas a su alrededor no creían en sus palabras. De hecho, aparecieron algunas amigas de ella asegurando que años atrás Taylor había revelado que, supuestamente, padecía enfermedades graves como cáncer, esclerosis múltiple y un tumor cerebral.

Las dudas aumentaron cuando apareció la mamá de Taylor asegurando que su hija se había sometido años antes a una histerectomía, por lo que no podía quedar embarazada.

Finalmente, un día la protagonista de esta historia fue hasta la casa de a Reagan Simmons-Hancock, una conocida que estaba embarazada, la golpeó con un martillo, la acuchilló más de 100 veces y le abrió el abdomen para robarle a su bebé. Luego, huyó. Taylor quería demostrar a toda costa que sí había dado a luz a un bebé.

¿Qué pasó con Taylor Parker en ‘Instinto maternal’?

El 9 de octubre, Parker llamó a emergencias desde su auto, asegurando que, supuestamente, había tenido a su bebé, pero que no respiraba. Cuando las autoridades llegaron, se dieron cuenta que el recién nacido estaba muerto y, lo más curioso, era que no provenía del vientre de ella. Fue así como, al ser trasladada a un centro médico, descubrieron que en realidad nunca había estado embarazada.

Reagan Simmons-Hancock tenía 35 semanas de embarazo. El día de la tragedia, sus familiares y amigos reportaron que, de un momento a otro, la joven de 21 años había dejado de responder llamadas y mensajes después de un encuentro con Taylor. Justo ese mismo día fue cuando Parker reportó el supuesto nacimiento de su bebé, por lo que las autoridades rápidamente relacionaron ambos casos.

Finalmente, Taylor Parker fue arrestada y acusada de secuestro y asesinato, que, según los investigadores, fue premeditado. La mujer lo habría realizado con el objetivo de seguir sosteniendo sus mentiras para que su novio no la dejara. Parker fue condenada a pena de muerte por el asesinato de su amiga y el secuestro y asesinato de la bebé. Actualmente se encuentra recluida en la Unidad Patrick L. O’Daniel, en Gatesville, Texas, a unos 65 kilómetros de Waco, el mismo lugar donde Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato de Selena Quintanilla, cumple su condena.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que Taylor Parker ya era madre de dos hijos en el momento de los acontecimientos. Según documentos judiciales y reportes de medios en Estados Unidos, había tenido a sus hijos en relaciones previas y había enfrentado varios conflictos personales relacionados con la custodia y su vida familiar.