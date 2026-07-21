John Leguizamo: él es el colombiano que aparece en la Odisea. De dónde es, películas y más

La Odisea de Christopher Nolan reúne a algunas de las mayores estrellas de Hollywood. Esta adaptación cinematográfica del poema épico atribuido a Homero, considerado una de las obras más importantes de la literatura universal, sigue el largo viaje de Odysseus (Ulises), rey de Ítaca, quien intenta regresar a su hogar tras la Guerra de Troya.

En su viaje, el héroe se encuentra con todo tipo de desafíos: criaturas mitológicas, dioses que se entrometen en su camino, tormentas y peligros que prolongan su regreso a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco durante años.

¿Qué personaje interpreta John Leguizamo en ‘La Odisea’?

John Leguizamo representa a Colombia en la producción que recaudó 64 millones de dólares en su primer fin de semana. El artista, nacido en Bogotá el 22 de julio de 1960, interpreta a Eumeo, el porquero y leal servidor de Odiseo. En la obra clásica de Homero, este personaje es famoso por su lealtad inquebrantable hacia su rey, incluso tras dos largas décadas de ausencia. Nolan mismo ha descrito a Eumeo como “el hombre más leal de la literatura occidental”, una definición que realmente convenció al actor para aceptar el papel.

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Para dar vida a Eumeo, John Leguizamo tuvo que enfrentar uno de los retos más grandes de su carrera. Cada día de rodaje comenzaba con cuatro horas de maquillaje y prótesis, un proceso que lo transformaba en un anciano irreconocible. Pero la transformación no fue solo superficial. Siguiendo la visión de Nolan, el personaje tiene una discapacidad visual severa, inspirada en las teorías que sugieren que Homero era ciego. Para lograr ese efecto, el actor usó lentes de contacto opacos que prácticamente le impedían ver durante las filmaciones. Esta situación obligó al equipo de producción a estar a su lado en todo momento, ayudándolo a moverse por el set e incluso a realizar tareas cotidianas entre las escenas.

“Creo que Chris [Nolan] quería que yo tuviera problemas de visión, porque quería hacer como una fusión entre Homero y Eumeo. Así que consiguieron a un experto en Los Ángeles que estudió cataratas y pintó los lentes de contacto. Yo dije: ‘No sé si puedo funcionar así’. Me apretaron la piel y me pusieron pegamento. Entonces, toda mi cara quedó arrugada. Luego pusieron unas bolsas enormes para los ojos y manchas de edad”, dijo el actor en entrevista con Today.

¿Quién es John Leguizamo?

Leguizamo comenzó su carrera artística a los cuatro años, pero se mudó con sus padres, Luz Marina Peláez y Alberto Rodolfo Leguizamo, a Estados Unidos, donde comenzó su viaje hacia convertirse en uno de los actores latinos más destacados de Hollywood. Con más de cuatro décadas de trayectoria, ha acumulado más de un centenar de participaciones en películas, series y producciones teatrales, siempre manteniendo viva su conexión con Colombia en entrevistas y apariciones públicas.

Entre las producciones de las que ha hecho parte, se encuentran: Carlito’s Way, Romeo + Juliet, Spawn, Moulin Rouge!, John Wick, La saga animada Ice Age, donde dio voz al perezoso Sid. En Colombia, protagonizó El paseo 2. Antes de brillar en la gran pantalla, Leguizamo dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento haciendo stand-up comedy en los clubes de Nueva York durante los años 80. Este éxito lo impulsó a crear monólogos teatrales que se convirtieron en grandes éxitos, como Mambo Mouth, Spic-O-Rama, Freak y Latin History for Morons, obras que no solo conquistaron Broadway, sino que también le valieron varias nominaciones a los premios Tony.