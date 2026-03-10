John Rambo: Elenco, sinopsis y cuándo sale película de Sylvester Stallone con Noah Centineo

Sin duda uno de los roles más famosos para el actor estadounidense Sylvester Stallone es el de John Rambo, de las películas Rambo. La historia del exboina verde y veterano de la Guerra de Vietnam, especializado en combate y supervivencia permanece en la memoria de los amantes de las películas de acción.

Ahora 44 años después de haber filmado la primera parte de la saga, Stallone anuncia que llega una nueva película sobre el personaje que se titula John Rambo. A los 79 años, el veterano actor hará parte de la cinta, pero no delante de las cámaras sino detrás, ya que usó las redes sociales para anunciar que es productor ejecutivo de la misma.

“Rambo ha sido parte de mi vida y mi carrera, pero hay más en la historia, aquí está la precuela, el principio y eso es lo que viene en camino. Serviré como productor ejecutivo en esta historia de origen, no podría estar más emocionado y la acción viene hacia ustedes. Gracias. Nos vemos en el cine”, puntualizó el actor que también encarnó a Rocky Balboa.

¿Qué contará la película John Rambo?

Dentro de lo que ha trascendido la película está rodándose en Bangkok y mostrará, por primera vez, los años previos a la historia del militar, es decir lo que le ocurrió antes de First Blood, como se tituló la cinta primera. EL protagonista será Noah Centineo, considerado por algunos como uno de los consentidos de Netflix. A Noah lo hemos visto en producciones como ‘Para siempre’, ‘La chica perfecta’ y ‘De todos los hombres que me enamoré’, entre otras.

La nueva película cuenta con la dirección de Jalmari Helander y será un crudo relato de gran exigencia para el personaje. así mismo se mostrará su origen, cómo se forjó su carácter y buena parte de su humanidad.

“Al comenzar la producción del origen de John Rambo, regresamos al inicio. Este es un Rambo despojado de todo, crudo y real: una historia de supervivencia sobre la resistencia, la perseverancia y la inocencia perdida”, dijo el director de la cinta en un comunicado oficial.

El director también se refirió al impacto de la historia en su vida, cuando apenas era un niño. “Cuando tenía once años vi First Blood por primera vez, y cambió mi vida. Rambo no fue solo una película para mí; me acompañó mientras crecía y fue una influencia decisiva en por qué quise convertirme en cineasta”.

Así mismo se mostró orgulloso de asumir el proyecto. “Es un honor dar forma a este nuevo capítulo con un profundo respeto por el personaje y su legado, y llevar al público el comienzo del viaje de John Rambo”, puntualizó el director.

¿Quiénes están en John Rambo y cuándo se estrena?

Sobre el guion se sabe que estuvo a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, conocidos por escribir The Mauritanian.

El elenco incluye a Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong.

Sobre la fecha del estreno, no se tiene fecha, sin embargo, Stallone en su video dijo “nos vemos en el cine”. Se estima que esta precuela de Rambo llegue a cines en el 2027.

