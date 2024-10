Jorge Rausch hace dura advertencia al top diez de ‘Masterchef’ ¿Quiénes son?

Comenzó una nueva etapa en la competencia de ‘MasterChef Celebrity’ temporada 2024 este 30 de septiembre. Después de una dolorosa eliminación de Ilenia Antonini, la participante más joven de este año, quedaron claros quiénes conforman el top ten del formato culinario. Sin embargo, uno de los jurados, específicamente Jorge Rausch le interrumpió la celebración al grupo con su punto de vista.

El episodio que despidió a Ilenia, dejó en lágrimas no solo a una competidora que no deseaba irse, sino también a sus compañeros, algunos de los cuales lloraron bastante como Juan Pablo Llano, Martina García, Paola Rey y Vicky Berrío, ya que consideraron que no era muy justo que la joven actriz de ‘Ana de nadie’ se marchara con un postre, justo los platos en los que más se destacaba.

Los jurados también se contagiaron por la tristeza y Rausch, el más seco a la hora de las despedidas esta vez se conmovió: “Se va con un postre… qué irónico. Se me arruga el corazón un montón”, dijo el chef que luego complementó: “Verte triste, es duro, al final de cuentas tenemos nuestro corazón, de verdad que nos afectó”, refiriéndose al pesar que les ocasionó la salida de la actriz que él calificó como la pastelera del grupo.

Por su parte la eliminada, luego de tranquilizarse un poco declaró: “Quiero agradecer por las enseñanzas, maduré, esto te cambia la percepción...les agradezco a cada uno de ustedes”. Luego, dejó un mensaje para la conductora Claudia Bahamón que no estuvo en esta oportunidad.”Claudia no esta y espero que le digan que la quiero profundamente… A todos mis compañeros que los amo con todo el corazón”.

Este es el top diez de ‘MasterChef Celebrity 2024′

Ilenia abandonó la competencia y Juan Pablo Llano, Paola Rey, Vicky Berrío, Cony Camelo, Jacko, Dominica Duque, Catherine Ibarguen, Carolina Cuervo, Martina la Peligrosa y Nina Caicedo son ahora los diez mejores competidores.

No obstante, cuando el grupo celebraba estar en el anhelado Top Ten y luego de que se anunciara que y no habrá más pines de inmunidad, Rausch les lanzó la frase que los dejó pensando y los llevó a recapacitar sobre la necesidad de seguir exigiéndose. “Nadie se acuerda de las diez, sino de los 5″, indicó Rausch.

De momento, se sigue especulando con que en la final del formato culinario solo habrá mujeres, lo que indicaría que dentro de los próximos en salir estarían Juan Pablo y Jacko.

