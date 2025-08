Juan Pablo Ángel sorprendió con opinión sobre el desempeño de su hijo en el Desafío

En días recientes, el equipo Beta bajó su bandera en el Desafío 2025, quedando eliminado en la etapa inicial por primera vez en la historia del programa. Las críticas de los televidentes no se hicieron esperar, sobre todo en contra de Gero Ángel, quien perdió el duelo de capitanes. Sin embargo, el exfutbolista Juan Pablo Ángel, padre del participante, apareció en redes sociales para defenderlo de estos cuestionamientos con unas tiernas palabras.

El mensaje de Juan Pablo Ángel a su hijo, participante del ‘Desafío 2025′

Por medio de su cuenta de Instagram, el antiguo delantero de la selección Colombia salió en defensa de su hijo, advirtiendo que no puede sentirse frustrado ni culpable del destino de Beta, cuyos integrantes ahora ocupan un lugar en otros equipos.

“La tranquilidad viene de saber que lo diste todo. Recuerda que del esfuerzo nace el aprendizaje y del error nace la sabiduría. Siempre puedes controlar lo que das, no lo que obtienes ¡Orgulloso de ti!”, escribió Juan Pablo Ángel en una de sus historias, en las que también agregó un fragmento del capítulo transmitido el pasado 31 de julio.

Las palabras del exfutbolista, las cuales dejan en evidencia que es un fiel televidente del Desafío del Siglo XXI, desataron una gran cantidad de reacciones en redes sociales. “El trato de Juan Pablo explica lo educado que es Gero en todo momento. Se nota lo bien que lo crio”, “qué palabras tan bonitas. Me hubiera gustado tener un padre que me dijera algo así”, “aunque Gero no tiene cómo leer esto, al menos por ahora, sé que la fuerza le llegará” y “mi admiración para este padre y para su hijo. Bellos y buenos hombres”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación hecha por el antioqueño.

Un repaso por la historia de Gero, participante del ‘Desafío 2025′

El hijo de Juan Pablo Ángel nació en Buenos Aires, debido a la carrera de su padre, pero se considera antioqueño de corazón. Gran parte de su infancia y adolescencia la pasó en Inglaterra, hasta que se radicó en Estados Unidos, donde vivió por cuatro años y estudió música y negocios enfocados en la industria del entretenimiento, específicamente en la ciudad de Nueva York. Esa experiencia, según contó en los primeros capítulos del programa, le permitió formarse y descubrir nuevas pasiones más allá del deporte, una herencia familiar que siempre ha valorado.

“Tengo un hermanito chiquito que se llama Pascual, adicto al deporte, ama el fútbol, es muy disciplinado y es muy chiquito”, comentó Gero Ángel sobre su familia, cuyos integrantes ha resaltado durante su paso por el Desafío 2025 con emotivos recuerdos y cálidas palabras.