Karina García dice que llevará a dos de sus seguidores de viaje. ¿Cuál será el destino?

Luego de su inesperada eliminación en “La casa de los famosos”, Karina García, una de las participantes más mediáticas del reality, hizo varias declaraciones en medios de comunicación nacionales.

Luego de hablar sobre los malentendidos que los televidentes evidenciaron entre ella y Yina Calderón, y su vínculo con Altafulla, García comentó en RCN que estaba pensando en viajar a Dubái. El tema surgió por una controversia que también involucraba a la exparticipante Laura González.

“La verdad, solo he ido una vez a Dubái, no sé a qué se refieren, pero supongo que es a la polémica de Laura González con ‘aquel muchachito’”, dijo la Karina, que también afirmó que para ese viaje planea llevarse con ella a dos seguidores.

“Vamos para Dubái, y me voy a llevar a dos seguidores. A mí me encanta viajar y consentir a mis amigas, pero La Tóxica y Yina se lo perdieron porque soy muy abundante”, declaró García, que planeará una dinámica entre su comunidad para hacerle realidad el sueño a dos personas que no conozcan los Emiratos Árabes.

¿Qué pasó con Karina García y Marcela Reyes?

Aunque aparentemente, Karina García y Marcela Reyes eran amigas, la visita de la DJ hace unos días a una de las fiestas del reality desató una ola de especulaciones por la reacción que tuvo la invitada con la participante. Desde ese momento, en redes comenzaron a decir que Karina habría traicionado a su amiga, sosteniendo una relación sentimental con su esposo.

Esa versión fue confirmada por la propia DJ, pero, desmentida por B King. Tras su eliminación, la polémica concursante expresó su asombro al conocer las declaraciones de su amiga.

En diálogo con Vea, reveló: “la verdad, eso me tiene como muy sorprendida, me parece muy raro que haya salido a dar esas declaraciones sin estar segura”.

Agregó que está tranquila, sobre todo por la versión que dio B King: “afortunadamente su exesposo ya salió a hablar a decir que obviamente eso es falso. Siempre que compartimos estaba ella, jamás yo a él lo vi solo, jamás pasó absolutamente nada. No sé, es que la verdad eso es un tema que me tiene bastante tocada, porque si ella es mi amiga, por qué sale a dar esas declaraciones y no me pregunta a mí ,por qué no hacerlo cuando yo salga, o sea, es muy raro”, afirmó.