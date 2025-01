Karla Sofía Gascón: tweets y críticas que hacen peligrar su Óscar por Emilia Pérez

Las nominaciones al Oscar de la Academia de la película ‘Emilia Pérez’ ha sido tan aplaudidas como polémicas. Si bien es cierto que para algunos es considerada una cinta innovadora, que aborda un tema pertinente y se aplauden las actuaciones , también lo es que para otros resulta llena de lugares comunes, con personajes y situaciones que solo perpetúan clichés alejados de la realidad, además se le señala por el hecho de no haber incluido talento mexicano, pese a que narra una historia de ese país.

Esta semana ha sido la nominación al galardón para Karla Sofía Gascón la que parece haberse puesto en peligro, debido a declaraciones d ella misma actriz española, que habrían roto el reglamento de la Academia, pues en una entrevista insinuó que el equipo de redes sociales de Fernanda Torres, también nominada por Ainda Estpu Aqui, de Brasil, estaría procurando hacerle daño y socavar su trabajo.

“Lo que no me gusta son los equipos de redes sociales, las personas que trabajan con estas personas, que intentan disminuir nuestro trabajo, como el mío y mi película, porque eso no lleva a ningún lado. No hace falta derribar el trabajo de alguien para resaltar el de otro. Yo nunca, en ningún momento, he dicho nada malo sobre Fernanda Torres o su película. Sin embargo, hay personas trabajando con Fernanda Torres que están desprestigiándome a mí y a Emilia Pérez. Eso dice más de su película que de la mía”, mencionó la española.

Aunque la Academia no se ha pronunciado sobre esto, los expertos aseguraron que es una violación a sus normas que prohiben publicidad o comentarios negativos entre nominado. “Comunicación pública de alguien directamente asociado con una película elegible que intente arrojar una luz negativa o despectiva sobre una película competidora”.

Karla ya se disculpó y aseguró que en ningún momento quiso hacer señalamientos sino que se refirió en general a las campañas digitales.

Solo un día después de este primer pecado, habría salido a la luz un segundo pecado cometido por Karla que pondría en peligro su popularidad y la posibilidad de ganar el máximo premio del cine. Se trata de tuits que escribió hace varios años y que dejó al descubierto la periodista Sarah Hagi, quien compartió los pantallazos. Allí criticaba los atuendos de los musulmanes, a George Floyd e incluso a los mismos Oscar.

Los tweets racistas del pasado que perjudican a Karla Sofía Gascón

“Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errados”, escribió Karla sobre el ciudadano afro que murió en el 202 luego de un enfrentamiento con la policía en Minneapolis, Minnesota.

“Cada vez más los #Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M”, escribió. “Aparte una gala fea fea”, texteó en la red antes Twitter, en lo que resulta una clara crítica al premio al que ahroa aspira.

“El Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente”, escribió en 2016.

La comunidad digital ha señalado a Karla por sus pensamientos digitales puestos en la red, razón por la cual la actriz envió un comunicado a varios medios como CNN, donde se excusa. La española eliminó los tuits y abandonó la red X.

“Quiero referirme a la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado daño”, dijo Gascón en el comunicado. “Como miembro de una comunidad marginada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, se lee en parte de su comunicado.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento