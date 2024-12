Keanu Reeves y la condición física que le impediría filmar ‘John Wick 5′

Cuando Keanu Reeves prepara un papel lo hace a fondo, y su trabajo como John Wick no es la excepción. El actor libanés, quien tenía 50 años cuando interpretó al famoso asesino a sueldo en John Wick (Otro día para matar), la primera entrega de la saga, que se estrenó en 2014, hacía gala de su envidiable estado físico, su sello característico en producciones como Máxima velocidad y la saga de Matrix.

Patrick Murphy fue el entrenador elegido por Reeves para ponerlo en el punto perfecto a la hora de filmar las exigentes escenas de la película. El experto le contó a GQ que todos los días, por espacio de una hora, siete días a la semana, realizaban un riguroso entrenamiento. “Se entrega al 110%, día tras día. Es una de las muchas razones por las que tantos de los que trabajan con él lo respetan”, le dijo al medio mencionado.

Al referirse a 'John Wick 5', el actor no puede evitar mencionar algunos inconvenientes físicos. Fotografía por: Getty Images

Pero Keanu Reeves no se quedaba en este único y exigente adiestramiento para John Wick, pues aparte de sus clases de acrobacia, se instruía en tiro al arco y también practicaba jiu jitsu y judo, artes en las que es experto y cuyo manejo fue más que evidente en todas las películas: John Wick (Otro día para matar), John Wick capítulo 2, John Wick capítulo 3: Parabellum y John Wick capítulo 4. Por si fuera poco, también utilizaba baños de hielo que le ayudaban con su recuperación y resistencia a la hora de rodar.

Keanu Reeves no regresaría solo a ‘John Wick 5′

Desde el estreno de John Wick: capítulo 4, los fanáticos de Reeves se preguntaban si habría una nueva entrega y si el disciplinado actor estaría en ella, sobre todo, porque el final de la cinta, quedó abierto para posibilitar su regreso. Después de muchas especulaciones, y con su franqueza característica, el actor contestó, en una entrevista para CBS Mornings, que su retorno está complicado. “Nunca puedes decir nunca, pero mis rodillas ahora mismo me dicen: ´No puedes hacer otro John Wick”. Y es que Keanu Reeves, quien tiene altos estándares de exigencia a la hora de plantarse frente a la cámara, se estaría refiriendo a que, con 60 años, su cuerpo podría no responder de la misma manera que hace 10, “mi corazón quiere hacerlo, pero no sé si mis rodillas puedan hacerlo”, contó.

Keanu Reeves, quien presta su voz a Shadow en Sonic 3, también se refirió en el pasado a la presencia de Chad Stahelski, director de los filmes del famoso asesino, sin cuya presencia no pensaría en meterse en la piel de Wick. A propósito del nacido en Massachusetts, quien está al frente de Ballerina, protagonizada por Ana de Armas, y que es el spin-off de John Wick, fue claro, a finales de octubre, en una entrevista concedida a Business Insider, en que tenía una condición para volver, y es darles a los fanáticos algo verdaderamente extraordinario. “Cuando te enamoras, te enamoras, y yo lo estoy de John Wick. Estoy enamorado del proceso y de la historia. Keanu y yo pensamos: ‘si nos despertamos mañana y hay una buena idea, la hacemos’”.