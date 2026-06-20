‘La casa del dragón 3’: fecha de estreno, cuántos capítulos son y más de la serie de HBO Max

Tras el final de la segunda temporada de La casa del dragón, la producción de HBO Max está lista para volver con nuevas batallas, alianzas y el tan anticipado choque entre los grupos que pelean por el control del Trono de Hierro. La serie, inspirada en la novela “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin, seguirá explorando la trágica caída de la dinastía Targaryen y la brutal guerra civil que se conoce como la Danza de los Dragones.

¿De qué trata ‘La casa del dragón 3’?

La producción está ambientada casi 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, y se centra en el inicio del ocaso de la Casa Targaryen, la dinastía que dominó Westeros durante siglos gracias a sus poderosos dragones. La historia arranca cuando el rey Viserys I Targaryen decide romper con la tradición y nombra a su hija, Rhaenyra Targaryen, como su heredera. Esta decisión provoca tensiones en la corte y desata una feroz lucha por la sucesión. Con la muerte del rey, tanto los seguidores de Rhaenyra como los de Aegon II Targaryen se lanzan a la pelea por el trono, lo que da pie a una guerra civil que enfrenta a hermanos, hijos, aliados y, por supuesto, dragones, en una de las épocas más sombrías de la historia de los Siete Reinos.

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¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘La casa del dragón 3’?

HBO confirmó que la nueva entrega llegará el 21 de junio de 2026 en Estados Unidos, tanto por HBO como por HBO Max. En América Latina se podrá ver casi al mismo tiempo a través de la plataforma de streaming. La producción ha decidido seguir con su ritmo habitual de esperar casi dos años entre cada temporada, algo que ya se había visto entre la primera y la segunda.

¿Cuántos episodios tendrá ‘La casa del dragón 3’?

La tercera temporada contará con ocho episodios, igual que la segunda. Los capítulos se lanzarán semanalmente, y el gran final de la temporada está previsto para el 9 de agosto de 2026. Por otro lado, se ha revelado que el primer episodio tendrá una duración de aproximadamente 72 minutos, lo que lo convierte en uno de los estrenos más largos de la serie.

Episodio 3x01: 22 de junio de 2026

Episodio 3x02: 29 de junio de 2026

Episodio 3x03: 6 de julio de 2026

Episodio 3x04: 13 de julio de 2026

Episodio 3x05: 20 de julio de 2026

Episodio 3x06: 27 de julio de 2026

Episodio 3x07: 3 de agosto de 2026

Episodio 3x08: 9 de agosto de 2026

Reparto de ‘La casa del dragón 3’

Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen.

Emma D’Arcy como la reina Rhaenyra Targaryen.

Olivia Cooke como la reina Alicent Hightower.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon.

Rhys Ifans como Ser Otto Hightower.

Fabien Frankel como Ser Criston Cole.

Ewan Mitchell como el príncipe Aemond Targaryen.

Tom Glynn-Carney como el rey Aegon II Targaryen.

Sonoya Mizuno como Mysaria.

Harry Collett como el príncipe Jacaerys Velaryon.

Bethany Antonia como Lady Baela Targaryen.

Phoebe Campbell como Lady Rhaena Targaryen.

Phia Saban como la reina Helaena Targaryen.

Jefferson Hall como Ser Tyland Lannister / Lord Jason Lannister.

Matthew Needham como Lord Larys Strong.

James Norton como Lord Ormund Hightower.

Tom Bennett como Ulf.

Kieran Bew como Hugh.

Kurt Egyiawan como el Gran Maestre Orwyle.

Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower.

Clinton Liberty como Addam of Hull.

Gayle Rankin como Alys Rivers.

Abubakar Salim como Alyn de Hull.

Ellora Torchia como Kat.

Benjamin Evan Ainsworth como Daeron Targaryen.

Sir Simon Russell Beale como Ser Simon Strong.