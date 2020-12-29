La inesperada verdad detrás de la supuesta bioserie de Charly García que emocionó a sus fans

En días recientes, la posibilidad de que la vida de Charly García llegara a la pantalla en formato de serie biográfica ocupó titulares en medios internacionales de entretenimiento y generó expectativa entre los seguidores del legendario músico argentino. La información apuntaba a una producción de ocho episodios que recorrería distintos momentos de la trayectoria del artista, considerado una de las figuras más influyentes del rock en español.

La conversación comenzó después de que el actor argentino Marco Antonio Caponi publicara en sus redes sociales varias fotografías caracterizado como García y acompañara las imágenes con un mensaje en el que anunciaba el supuesto proyecto. En el texto hablaba de ‘Fantasy’, mencionaba que interpretaría al cantante y aseguraba que sería “la bomba” de su carrera, lo que llevó a numerosos medios y usuarios a dar por hecho que la producción estaba en marcha.

¿Así desmintieron la supuesta producción sobre la vida de Charly García?

Con el paso de los días, la historia dio un giro. Según registraron distintos medios argentinos, Caponi publicó posteriormente una historia en Instagram en la que incluyó la palabra “fake”, una señal que despertó dudas sobre la veracidad del anuncio inicial y abrió la puerta a especulaciones sobre si todo había sido una puesta en escena.

La confirmación llegó este 2 de julio por parte de Nito Mestre, histórico compañero de Charly García en el dúo Sui Generis. En declaraciones recogidas por la prensa argentina, el músico aclaró que no existe ninguna serie biográfica en producción y explicó que todo surgió como un chiste entre personas cercanas, el cual terminó siendo replicado por numerosos medios como si se tratara de una noticia confirmada.

Poco después, el propio Marco Antonio Caponi confirmó que nunca hubo una bioserie en desarrollo. El actor explicó que la publicación hizo parte de un experimento social con el que buscaba evidenciar la rapidez con la que una información sin verificación puede expandirse a través de redes sociales y convertirse en noticia.

Durante una entrevista en el programa ‘Otro día perdido’, conducido por Mario Pergolini, Caponi profundizó en la iniciativa y aseguró que le interesa observar cómo una publicación puede adquirir apariencia de verdad sin que existan fuentes oficiales que la respalden. Incluso sostuvo que su intención era invitar a reflexionar sobre la necesidad de verificar la información antes de compartirla o publicarla.

De esta manera quedó descartada la realización de ‘Fantasy’ o de cualquier otra serie biográfica sobre Charly García.

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