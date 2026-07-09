La Odisea de Christopher Nolan: críticos vieron la película con Matt Damon. “Impresionante”

El próximo 17 de julio llega a las salas de cine del mundo la más reciente cinta del laureado director Christopher Nolan, quien en esta oportunidad le apuesta a una versión cinematográfica de la obra de Homero, ‘La Odisea’.

El anuncio del estreno, así como los anticipos y lo que ha trascendido de la millonaria inversión que se ha hecho en la película, cercana a los 250 millones de dólares, no solo han aumentado la venta del texto en las librerías, sino que han ubicado la cinta como la más esperada del segundo semestre del año.

A pocos días de su lanzamiento en simultánea mundial se registra que algunos críticos del séptimo arte ya tuvieron la oportunidad de verla, en la premier realizada en Londres, con la presencia de algunos de los integrantes del elenco, y se pronunciaron.

La Odisea, ¿la obra maestra de Cristopher Nolan?

En términos generales, la creación de Nolan no ha decepcionado, por el contrario, sobre ella han caído calificativos como ‘increíble’, ‘impresionante’ e incluso, algunos podrían anticipar que puede tratarse de la obra máxima del director.

Rotten Tomatoes, uno de los referentes en cuanto a la calificación de películas y crítica de las historias, designó a Erik Davis, quien consideró que la cinta “es un triunfo absoluto y la mejor película de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo. Parece que todo el trabajo que Nolan ha estado realizando con IMAX culmina aquí”.

El experto mencionó en su texto que el diseño de producción “es increíble, la acción es impresionante y la escala es incomparable a todo lo que ha hecho antes. Lo que realmente me sorprendió fue la profundidad con la que aborda el terror. Algunos de los momentos más impactantes de la película son genuinamente perturbadores, añadiendo una dimensión completamente nueva a su cine sin perder de vista la humanidad que subyace en la historia”.

Sobre el villano de Robert Pattinson en ‘La Odisea’

En su opinión el director le permite a todos los integrantes del elenco brillar, destacando el trabajo de Robert Pattinson, quien tiene a su cargo el rol del villano. “Anne Hathaway está increíble, Matt Damon está excelente y Tom Holland sigue demostrando que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Pero Robert Pattinson se robó el show para mí”.

Por su parte, Steven Weintraub, de Collider, expresó: "Estoy realmente impresionado por esta película. Todo, desde las actuaciones impecables hasta la forma en que Nolan abraza lo sobrenatural, es simplemente perfecto”.

Andrew J. Salazar, de Discussing Film calificó la película como una obra maestra con escenas aterradoras que evidencias la mitología griega de manera espectacular. “La forma en que recontextualiza la historia con buen gusto para la actualidad es lo que me ha dejado pensando (…) En un mundo donde el orgullo, y el ego siguen alimentando guerras y derramamientos de sangre interminables, Nolan utiliza la antigua historia de Odiseo como un canal para cuestionar qué se necesitaría para que verdaderamente perdonemos nuestros pecados pasados. Épica y meditativa en igual medida, el final me dejó elevándome con esperanza”.

Para Peter Bradshaw, de The Guardian, la película de Nolan es ”una colosal historia de mito de origen sobre el desencanto de posguerra y la pérdida de la inocencia presenciada por los muertos”.

La cinta que cuenta con un elenco de primera línea que incluye a Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y Charlize Theron también dejó satisfechos a Rachel Leishman, de The Mary Sue; y Jordan Farley, de Games radar, este último opinión que se trata de “una obra maestra del cine".

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