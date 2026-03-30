La vida Jessi Uribe será serie de televisión. Productor reveló detalles de ‘Dulce Pecado’

En las últimas semanas trascendió en varios medios de comunicación que Caracol Televisión estaría interesado en desarrollar una bioserie sobre la vida de Jessi Uribe, el cantante santandereano de 39 años.

Adicionalmente, en los recientes días se especuló que el imitador del artista Alejandro Montes de Oca sería el encargado de darle vida a Uribe en la ficción y el equipo de producción estaría a la tarea de buscar una actriz que represente a Paola Jara. Otra información que se anticipó es que tanto Jessi como su esposa Paola, podrían actuar en la última etapa de la bioserie.

¿Quién protagonizará la serie ‘Dulce Pecado’ sobre la vida de Jessi Uribe?

Vea de El Espectador se puso en contacto con Asier Aguilar, el productor de la mencionada apuesta, quien negó categóricamente las informaciones sobre el elenco que están circulando sobre el naciente producto. Aguilar indicó que en efecto, están en la etapa de preproducción de la ficción que llevará por nombre ‘Dulce Pecado’ en honor al primer gran éxito del bumangués.

Así mismo, mencionó que no es cierto que Montes de Oca vaya a ser Jessi, sencillamente porque aún están en etapa de casting y “no ha ningún actor escogido. A Alejandro la verdad no lo conozco”, puntualizó.

Le indagamos sobre la posibilidad de que Uribe actuara y dijo “que va a cantar, pero a actuar no”, al tiempo que negó que su esposa Paola también lo fuera a hacer.

Sobre la serie en sí, adelantó que comenzará grabaciones a mediados de julio e irá hasta diciembre. Se realizará en Bogotá y sus alrededores y estima que un 60% corresponderá a trabajo en estudio y el restante en exteriores.

La dirección correrá por cuenta de Rodrigo Triana, mientras que la escritura de libretos es de Héctor Rodríguez, con quien Jessi ha tenido reuniones para adelantar los guiones.

Sobre la historia mencionó que es probable que tenga humor, ya que la familia del artista es bastante divertida y “parecen de comedia”. La historia abarcaría la vida de Jessi en pantalla iría “desde que está en el colegio y tiene unos 16 o 17 años”.

Como es de esperarse, la música que llevara la serie serán todos los del bumangués que comenzarán a escucharse desde el comienzo mismo de la trama.

De momento, Aguilar también desmintió que Variel Sánchez, de quien también se rumoró entraría en el proyecto, esté en él.

¿Quién es Jessi Uribe?

Yesid Eduardo Uribe, nombre de pila del cantante popular, es uno de los más exitosos de ese género en el país. El artista nació el 22 de marzo de 1987 en Bucaramanga. Desde muy joven incursionó en los escenarios, claramente influenciado por su padre, quien también era músico. Uribe antes de ser intérprete de popular, cantó en un grupo norteño y mariachis.

Un momento clave en su despegue artístico fue sin duda su paso por el reality musical ‘A otro nivel’, que si bien no ganó, si le representó una exposición mediática importante.

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