‘La vuelta al Mundial en 80 risas’: estas son las parejas de la edición especial del 2026

‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión regresará este año con una propuesta inspirada en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Tras varias temporadas en las que celebridades recorrieron distintos destinos internacionales, la producción apostará por una temática ligada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Canadá, México y Estados Unidos.

La nueva entrega llegará próximamente a las noches del canal, aunque por ahora no existe una fecha oficial de estreno. Lo que sí se conoce es que el formato mantendrá elementos característicos de sus versiones anteriores, como los viajes, los retos y el humor, además de la conducción de Santiago Rodríguez, quien volverá a estar al frente del proyecto.

Estas son las parejas de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’

Una de las principales novedades de esta temporada está en su nombre. A diferencia de las ediciones anteriores, conocidas como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, la producción adoptará el título ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, en referencia al campeonato que se disputará en Norteamérica durante 2026.

Para esta oportunidad, el canal Caracol reunió a reconocidas figuras de la televisión, el humor y el entretenimiento colombiano, quienes viajarán por distintas ciudades de los tres países anfitriones para conocer aspectos culturales, turísticos y sociales de cada destino.

Entre las parejas confirmadas se encuentra Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, junto al humorista Don Jediondo, uno de los rostros más reconocidos de ‘Sábados Felices’. También participarán Boyacoman y Diana Álvarez, quienes compartirán la experiencia de recorrer algunos de los escenarios incluidos en esta edición especial.

Otra de las duplas estará integrada por Sofía Ossío, ex Señorita Colombia, y Juan Pablo Martínez ‘JP’, humorista y trovador conocido por su paso por el videopodcast ‘Perros Criollos’. Ambos harán parte de los recorridos preparados por la producción en territorio norteamericano.

Por su parte, Juan Diego Vanegas, chef y exintegrante de ‘Día a Día’, volverá al programa acompañado por Piroberta, personaje humorístico que ya ha participado en temporadas anteriores del formato. A ellos se suman Carolina Soto, también presentadora de ‘Día a Día’, y Cuervo, el trovador de la emisora La Kalle, una dupla que igualmente repite experiencia dentro del proyecto.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre las dinámicas, los retos o la distribución exacta de los episodios de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, se sabe que las parejas estuvieron repartidas entre Canadá, Estados Unidos y México durante las grabaciones. La intención de esta temporada será mostrar distintos aspectos de la cultura, las tradiciones y la vida cotidiana de los países que recibirán la Copa Mundial de la FIFA 2026, combinando el componente turístico con el sello de humor que ha caracterizado al programa desde sus inicios.

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