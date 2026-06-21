‘Lactar’, de Harold Trompetero, fue reconocida en Rusia; María Helena Döering recibió premio

‘Lactar’, la película dirigida por Harold Trompetero, obtuvo nuevos reconocimientos en su paso por festivales internacionales. La producción colombiana fue premiada en el Eurasia Kinofest, celebrado en Sochi, Rusia, en una de sus más recientes ediciones.

El largometraje, que hace parte del circuito de exhibición internacional del cine colombiano, continúa su recorrido fuera del país tras su estreno en salas nacionales.

¿Qué premios ganó ‘Lactar’ en Rusia?

Lactar fue galardonada con dos reconocimientos en el Eurasia Kinofest: ‘Mejor Película’ y ‘Mejor Actriz’. El jurado del festival incluyó la producción dentro de la competencia oficial internacional, donde fue seleccionada entre distintas obras de varios países.

El premio a ‘Mejor Actriz’ fue otorgado a María Helena Döering, protagonista del largometraje, por su interpretación del personaje de Victoria. La actriz lidera el elenco principal de la producción dirigida por Trompetero.

De acuerdo con información del festival, la proyección de ‘Lactar’ en Sochi contó con una respuesta del público que incluyó una ovación de aproximadamente 10 minutos al finalizar la exhibición. Este dato fue registrado durante la presentación de la película en el certamen.

El Eurasia Kinofest es un festival internacional de cine que se realiza en la ciudad de Sochi, Rusia, y que reúne producciones de diferentes países en competencia oficial. Su programación incluye largometrajes en distintas categorías evaluadas por un jurado internacional.

En esta edición, ‘Lactar’ formó parte de la selección oficial y logró destacarse dentro del listado de producciones en competencia, obteniendo dos de los principales reconocimientos otorgados por el festival.

La película es una producción colombiana dirigida por Harold Trompetero y protagonizada por María Helena Döering. El elenco está conformado por Diego Trujillo, Julián Díaz, Alejandro Escobar, Jacques Toukhmanian, Ana Nieto, Sofía Arrieta, Francisco Zambrano, Laura Lara, Eliana Diosa y Heidy Carrasco, entre otros intérpretes.

‘Lactar’ ha tenido un recorrido reciente por escenarios de exhibición internacional tras su paso por Colombia, integrándose a distintos espacios de circulación cinematográfica fuera del país.

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