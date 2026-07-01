Lionel Messi y Peter Parker se conocen en Spider-Man: Un nuevo día. ¿Habló inglés el astro?

‘Spider-Man: Un nuevo día’ es una de las películas más esperadas del segundo semestre del 2026. La cinta, que cuenta con un reparto encabezado por Tom Holland y seguido por Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, lanzó un primer avance que se convirtió en el anticipo de película más visto en la historia del cine.

En su primer día llegó a 718,6 millones de reproducciones y en cuatro llegó a las 1.000 millones. De esta manera, rompió dos récords.

Ahora, en medio del ambiente futbolístico que representa el Mundial de Fútbol, que tiene como países anfitriones a México, Canadá y Estados Unidos, la cinta lanza su spot promocional con un astro del balompié: el capitán del combinado argentino, Lionel Messi.

Este martes 30 Sony lanzó el material que se viralizó con prontitud. En él Holland, como Peter Parker, aparece hablando por teléfono sentado en una mesa de un restaurante neoyorquino hasta que ve ingresar a Messi y queda impresionado y corta de inmediato el celular. Se dirige a Messi y le pregunta nervioso: “¿Eres Messi?”. El futbolista, nacido en Rosario, le dice que ‘si’ en español y cuando Tom Holland le indaga qué hace, Messi le muestra una imagen en su celular indicándole que busca a Spider-Man.

Messi vuela con el Hombre Araña

Parker sale de escena y regresa convertido en Spider-Man. Le pregunta a Messi si le teme a las alturas, en inglés, y antes de que el futbolista conteste, el hombre Araña lo lleva consigo a recorrer la ciudad, Se escucha el grito en plena aventura de Lionel.

Aunque el spot no adelanta nada de la historia que se verá en la película que saldrá el 29 de julio, si se ha convertido en un éxito digital, que ha aumentado la expectativa alrededor del estreno.

En la publicación de Sony con el spot, la productores escribió: “¿Quién es el siguiente?”,

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