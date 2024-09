Los hermanos Menéndez podrían salir de prisión. La historia de Monstruos continúa

Aunque a los hermanos Menéndez no les gustó la serie ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’ y la calificaron de mentirosa, al tiempo que hicieron señalamientos contra su creador y productor Ryan Murphy, considerado uno de los grandes talentos para ficcionar las historias del ‘True crimen’, la producción de Netflix podría contribuir a que el futuro de los hermanos cambie para siempre.

En el 2023 comenzó la gran expectativa sobre el estreno de una serie, que revelaría qué pasó en las vidas de Lyle y Erik para que terminaran matando a sus padres: José Menéndez, un exitoso inmigrante cubano que había llegado a los 16 años de la isla a Estados Unidos, donde se destacó en los estudios y luego, en los negocios, convirtiéndose en un magnate de la música de los años 80; y Kitty Menéndez, una tranquila ama de casa.

José había comprado una fabulosa mansión en Beverly Hills donde vivía con sus hijos Lyle y Erik y su esposa, Kitty. Parecía tener la vida perfecta. Al vecindario llegaron en 1988, un año antes del fatídico 20 de agosto de 1989, cuando los hermanos fingieron regresar del cine y llamaron al 911 asegurando que alguien le había disparado a sus padres.

Así fueron los juicios para condenar a los hermanos Menéndez

La historia que siguió es ampliamente conocida, los parricidas comenzaron a levantar sospechas al gastar a manos llena en ropa, carros, relojes y viajes; luego Erik, el menor, habría terminado confesando el crimen a su psiquiatra. Seis meses después de los crímenes fueron detenidos.

Inicialmente, ninguno de los dos habló de abuso sexual y violación, pero luego este fue el principal argumento de su defensa. En un primer juicio, quedó al descubierto que el padre tocó a los niños desde los 6 años de edad y un par de años después, comenzó con violaciones hacia Lyle. En ese juicio, los hermanos declararon situaciones similares, donde reconocían que amaban a su padre y no entendían por qué el los obligaba a juegos y caricias que les resultaban dolorosos. Al parecer por años, los hermanos sufrieron y permanecieron despiertos temiendo que el padre asaltara sus camas, pero ninguno de los dos habló.

Solo hasta unos días antes de las muertes, después de una discusión familiar y el famoso episodio que dejó al descubierto para Erik que su hermano tenía peluquín, la verdad entre hermanos salió a flote, generando sentimientos encontrados en los Menéndez. Una posterior sentencia del padre de familia que le habría sugerido a Erik que Lyle le iba a contar a todo el mundo lo que pasaba y un nuevo desencuentro entre Lyle y su padre, quien lo retó a su hijo a que hiciera lo que tenía que hacer, terminó por convencer a los hermanos, de entonces 18 y 21 años, que sus papás los matarían para que la verdad no se supiera. Siempre aseguraron que Kitty estaba al tanto de las violaciones.

Así, los jóvenes buscaron armas, armaron la coartada de ir al cine y llevaron a cabo una matanza sin piedad y sangrienta para que pensaran que los autores eran mafiosos.

Volviendo a ese primer juicio que se pensaba resultaría victorioso para los hermanos, el jurado no se puso de acuerdo y por ello, fue declarado nulo.

El segundo fue todo lo contrario. El juez, Stanley Weisberg, prohibió a la defensa incluir las acusaciones de abuso y en realidad, nadie habló de violación. El argumento del dinero mostró a unos hermanos avaros, que solo querían quedarse con los más de 14 millones de dólares que componían la fortuna de sus padres. Los testimonios en esta oportunidad no los favorecieron para nada. Antes de que se diera un veredicto los Menéndez sabían que no tenían oportunidad de salir, solo quedaba eludir la pena de muerte y solicitar cadena perpetua. Toda esta historia está reflejada en ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’, de Netflix.

Una carta y el testimonio de un ex Menudo abren la esperanza de libertad para Lyle y Erik

Los hermanos recibieron dos cadenas perpetuas sin libertad condicional y han procurado vivir cierta normalidad en la cárcel. Desde el 2018 están en la misma prisión, luego de permanecer más de 20 años sin verse.

Parecía que no habría un punto de quiebre en la historia de los Menéndez, pero mientras se rodaba la serie que ellos han rechazado, hubo una primera producción, tipo documental, que abrió una primera luz de esperanza, ya que incluyó el testimonio de otra víctima de Jose Menéndez. Uno de los integrantes del grupo Menudo de aquella época.

Adicionalmente, fue hallada una carta escrita seis meses antes de las muertes, que Cliff Gardner, abogado defensor de los hermanos usa en pro de la libertad de sus clientes.

Gardner afirma, según reportó ABC News, que hay pruebas que apoyan la defensa de los hermanos Menéndez. “Su equipo descubrió una carta escrita por Erik a su primo Andy en la que se sinceraba sobre los abusos de su padre. La fiscalía sugirió que los chicos mintieron, y esta carta demuestra lo contrario. Está fechada en diciembre de 1988, meses antes de la muerte de Kitty y José”.

La carta fue revelada y dice: “He estado tratando de evitar a papá...(…) . Sigue pasando, Andy, pero ahora es peor para mí... Todas las noches, me quedo despierto pensando que podría entrar... Tengo miedo... Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lyle”.

Aunque Andy murió hace ya unos años, la defensa cree que es suficiente para cambiar el destino de los condenados.

“Los chicos fueron abusados de niños”, dijo. “Fueron maltratados toda su vida... y este es un caso de homicidio involuntario, no de asesinato. Es así de simple”, mencionó a 48 Hours, el abogado que en mayo del 2023 juntó el testimonio juramentado de Roy Rosello junto a la carta y presentó una petición de habeas corpus a favor de los Menéndez.

La declaración de Rossello, por su parte, especifica que visitó la casa de José Menéndez en el otoño de 1983 o 1984 cuando era adolescente. Dijo que bebió “una copa de vino” y luego, sintió que “no tenía control” sobre su cuerpo. Aseguró que Menéndez lo llevó a una habitación y lo violó. Indició que no ocurrió solo una vez.

Cuando eso salió a la luz y fue parte del documental Menendez+Menudo: Boys Betrayed Erik habló por teléfono con Robert Rand, el periodista que ha cubierto el caso desde el primer juicio, incluso escribió un libro al respeto. En dicha llamada mencionó: “Es triste saber que hubo otra víctima de mi padre. Siempre esperé y creí que algún día la verdad sobre mi padre saldría a la luz, pero nunca deseé que saliera así, como resultado del trauma que sufrió otro niño”.

De momento, no se sabe en realidad si hay posibilidades reales o no de libertad para los Menéndez. Tendrían dos esperanzas: un indulto, que podría darles el gobernador de California o que nuevas pruebas los lleven a un nuevo juicio.

