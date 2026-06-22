Los juguetes de Toy Story, arrasan en taquilla y se imponen sobre ‘El día de la revelación’

‘Toy Story 5’ se estrenó hace tres días, siete años después de la última entrega, y ya se constituye en uno de los taquillazos de la temporada. La recaudación en su estreno en Estados Unidos es la mayor de 2026 hasta la fecha, superando a la película ‘Super Mario Bros. Galaxy’, que recaudó 130,9 millones de dólares en su primer día en abril. (Se estrenó dos días antes por las vacaciones de Semana Santa y alcanzó los 190,1 millones de dólares en cinco días), según The Hollywood Reporter (THR).

La historia de los juguetes alcanzó 312 millones de dólares, de los que sólo en Estados Unidos ha recibido 160 tras su estreno.

La cifra, también supone un récord para la franquicia, superando los 120,9 millones de dólares del estreno de ‘Toy Story 4’ en 2019.

Lo más visto en los cines

‘Disclosure Day’, en español ‘El Dia de la revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, por su parte, ha bajado al segundo lugar del ranking con una recaudación de 17 millones el fin de semana, aunque ya ha logrado una total de 160 millones desde su estreno.

En su primer fin de semana en salas el filme de alienígenas de Spielberg, protagonizado por Emily Blunt y Josh O’Connor, ya había conseguido 92,8 millones de dólares en taquilla.

De otro lado, ‘Obsession’ logró en estos últimos días otros 14,2 millones de dólares, lo que hacen que la película de cine independiente alcance ya una recaudación global de 333 millones.

En el top 3 se ubica la cinta de terror de bajo presupuesto ‘Backrooms’ con 7,3 millones y ya suma una taquilla total de 272 millones, mientras ‘Scary Movie’, la sexta entrega de esta saga que mezcla terror y comedia, se hizo con 6,7 millones, para una recaudación mundial hasta la fecha de 201 millones desde que se estrenó, el 5 de junio.

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