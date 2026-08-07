‘Los Supersónicos’ tendrán su primera película live-action: famoso actor será protagonista

Más de seis décadas después de conquistar la televisión con su visión del futuro, ‘Los Supersónicos’ darán un nuevo salto a la pantalla grande. Warner Bros. Discovery confirmó que ya trabaja en una nueva adaptación de la icónica creación de Hanna-Barbera, un proyecto que buscará llevar la historia de la familia futurista a una nueva generación de espectadores.

Aunque el estudio todavía mantiene bajo reserva varios aspectos de la película, la producción ya figura dentro de la estrategia de estrenos que la compañía prepara en un corto plazo. La expectativa es que el proyecto llegue a las salas de cine después de 2027, como parte de una apuesta por revivir algunas de sus franquicias más populares.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de Los Supersónicos?

La principal novedad es que la cinta será un live action, es decir, una adaptación con actores reales inspirada en la clásica serie animada. Warner Bros. Discovery confirmó la noticia en la carta enviada a sus accionistas el pasado 6 de agosto, en la cual incluyó el proyecto dentro de su calendario de futuros lanzamientos.

El estudio también confirmó que Jim Carrey será el protagonista de la película. Aunque el comunicado oficial no especificó su personaje, diversos medios especializados señalan que el actor dará vida a Súper Sónico (George Jetson), el padre de la familia futurista que protagonizó la serie creada por William Hanna y Joseph Barbera.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la pelícual de ‘Los Supersónicos’ seguirá contando con Colin Trevorrow, director de Jurassic World, como responsable de la dirección. Además, el cineasta coescribiría el guion junto a Joe Epstein, una colaboración que comenzó a reportarse desde finales de 2025, cuando surgieron los primeros rumores sobre la adaptación.

Por ahora no se han revelado detalles de la historia ni se ha anunciado el resto del elenco. Tampoco existe una fecha concreta para el inicio del rodaje, aunque Warner Bros. sí confirmó que la película forma parte de su estrategia de estrenos para comenzar el 2028.

Estrenada originalmente en 1962, ‘Los Supersónicos’ imaginó un futuro lleno de autos voladores, robots domésticos y ciudades suspendidas en el aire. La serie siguió las aventuras de Súper, Ultra, Lucero y Cometín, acompañados por Robotina y el perro Astro, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los títulos más icónicos de Hanna-Barbera y en un referente de la animación televisiva.

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