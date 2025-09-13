Luis Fernando Hoyos sigue ausente de ‘MasterChef Celebrity’ ¿Va a regresar?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia avanza con retos cada vez más exigentes, pero también con una ausencia que no pasa desapercibida: la del actor Luis Fernando Hoyos. Su falta en varios capítulos consecutivos ha despertado inquietud entre los televidentes, que se preguntan si volverá a ponerse el delantal en la cocina más famosa del país.

Desde hace días, la presentadora Claudia Bahamón ha explicado que el actor enfrenta quebrantos de salud que le han impedido continuar en competencia. Sin embargo, la prolongación de su ausencia alimenta dudas sobre las reglas del concurso y sobre si podrá reincorporarse.

¿Luis Fernando Hoyos puede regresar a ‘MasterChef’?

En el concurso del Canal RCN existe una norma clara para los participantes que falten a un reto: deben regresar portando el delantal negro, lo que significa que automáticamente quedan en riesgo de eliminación. Esta medida ya se ha aplicado en otras temporadas, pero en el caso de Hoyos la situación es distinta, pues no ha estado presente en más de dos episodios seguidos.

Bahamón ha insistido en que la opción de regreso sigue abierta, siempre y cuando el actor se recupere y cumpla con esa condición. Aun así, la incertidumbre crece entre los seguidores, que temen que su ausencia termine convirtiéndose en una salida definitiva del reality.

Luis Fernando Hoyos rompió el silencio sobre su ausencia en ‘MasterChef’

En medio de la expectativa, el propio Luis Fernando se refirió al respecto a través de redes sociales. En Instagram, uno de los televidentes le preguntó directamente si planeaba volver o si ya se había retirado de la competencia. Su respuesta fue breve, pero significativa: “Primero recuperarme… el tiempo lo dirá. ¡Gracias!”.

El comentario no solo confirmó que los problemas de salud son la razón principal de su ausencia, sino que también dejó en el aire la posibilidad de un regreso, sin dar una fecha concreta.

Por ahora, la producción no ha dado un anuncio oficial sobre la permanencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025. En los avances de los próximos capítulos su nombre no aparece entre los equipos confirmados, lo que aumenta las especulaciones.

Mientras tanto, en redes sociales los televidentes han compartido mensajes de apoyo y preocupación, al tiempo que discuten los posibles escenarios: que el pereirano de 61 años vuelva directo a un reto de eliminación, que se reincorpore en un próximo episodio con el delantal negro o que finalmente quede fuera de la competencia.