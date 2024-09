Luisa del ‘Desafío’ contó por qué terminó su relación con Marlon: “dejé mi vida”

El Desafío XX ha generado muchas emociones, no solo dentro de la ‘Ciudadela’, sino también en los televidentes y usuarios en redes sociales. En cada etapa del concurso, algunos participantes se han destacado más que otros.

Luisa Sanmiguel, quien hizo parte del equipo Beta, había sido eliminada hace unas semanas. Sin embargo, en la ‘Etapa Dorada’ del Desafío, los semifinalistas tuvieron la oportunidad de llamar a una pareja para que los apoyara y ayudara a llegar a la final. Alejo llamó a Luisa, quien reingresó a la competencia y actualmente hace parte del equipo Tino.

¿Qué pasó con Luisa y Marlon Duque?

Durante la primera etapa del concurso, existió un gusto entre Luisa y Marlon Duque, quien fue expulsado de la competencia por incumplir una regla. Cuando ambos salieron del reality, según contó Luisa, se dieron una oportunidad en el amor y se fueron a vivir juntos.

“Desde el día de mi eliminación estuve con él, todos los días. Me fui a vivir con él en Manizales, me llevé mi carro, dejé mi vida en Barranquilla y estuvimos en Manizales”, le contó la concursante a sus compañeros de la casa.

Sin embargo, reveló, las cosas no funcionaron. Su cambio de vida afectó su estabilidad por lo que, antes de volver a ingresar al concurso, terminaron. “No me acoplé a la ciudad, yo soy muy mala para el frío, yo en Barranquilla tengo mi apartamento y allá estábamos en un aparta estudio, no me sentía cómoda de pasar a tener yo todo, mis cosas, a un espacio más pequeño. Tuvimos inconvenientes y nos separamos, antes de venir ya las cosas se habían terminado”, aseguró.

Pese a que terminaron, Luisa reveló que quedaron en buenos términos, incluso, contó que se seguían hablando.

¿Qué dijo Marlon Duque?

Después de las declaraciones de Luisa, Marlon reaccionó a través de sus redes sociales, donde puso un contundente mensaje: “Empiezan las incoherencias, aumentan las mentiras ... pero desde este lado se ve mucho mejor todo”.