Macaulay Culkin volvería como Kevin McCallister en una nueva película de ‘Mi pobre angelito’

Más de tres décadas después del estreno de ‘Mi pobre angelito’, una de las películas navideñas más populares de todos los tiempos, Disney estaría dando los primeros pasos para traer de vuelta a Kevin McCallister. Aunque el estudio todavía no ha hecho un anuncio oficial, un nuevo reporte apunta a que el proyecto ya comenzó a tomar forma.

La información fue revelada en exclusiva por la revista People, que cita una fuente cercana a las conversaciones. Según esa publicación, la idea nació del propio Macaulay Culkin, protagonista de las dos primeras entregas de la franquicia, y habría despertado un gran interés entre los ejecutivos de la compañía, al punto de que el proyecto estaría cerca de recibir luz verde.

¿Cómo sería la nueva película de ‘Mi pobre angelito’?

De acuerdo con People, la historia mostraría a Kevin McCallister en una etapa completamente distinta de su vida. El personaje, ahora adulto y convertido en padre de familia, viviría una situación que recuerda a la cinta original, aunque con un giro que cambiaría la perspectiva de la historia.

En esta ocasión, Kevin sería quien quedaría accidentalmente encerrado fuera de su propia casa. Mientras intenta regresar, su hijo, molesto con él, colocaría distintas trampas para impedirle entrar, invirtiendo así el papel que interpretó el personaje en la película estrenada en 1990, cuando tuvo que defender su hogar de dos ladrones durante las vacaciones de Navidad.

La mencionada revista asegura que el proyecto todavía se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo y que ni Disney ni los representantes de Macaulay Culkin han realizado comentarios oficiales sobre la información. Sin embargo, la fuente consultada por el medio afirmó que la propuesta presentada por el actor fue bien recibida y que el estudio mostró entusiasmo por seguir adelante con ella.

Fotografía por: getty

La posibilidad de un nuevo capítulo con Culkin supone un cambio importante para la franquicia. Desde que Disney adquirió 20th Century Fox, la compañía ya había intentado revivir la saga con ‘Home Sweet Home Alone’ (2021), una producción estrenada directamente en Disney+ que presentó un reparto completamente nuevo y no contó con la participación del actor.

Por ahora, no existe una fecha de rodaje, tampoco se ha confirmado un director ni un elenco adicional. De concretarse, sería la primera vez en más de 30 años que Macaulay Culkin volvería a interpretar a Kevin McCallister como protagonista de una nueva historia.

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