¿Mamá de Lina Tejeiro quería que su hija tuviera un romance con Juan Guilera?

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores en días recientes, tras compartir un curioso detalle sobre Juan Guilera, actor argentino con el que participó en la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre (2025), telenovela del canal Caracol.

Las expectativas que la mamá de Lina Tejeiro tenía de un romance con Juan Guilera

La actriz llanera confesó en una reciente entrevista con La Kalle que Vibiana Tejeiro, su madre, tuvo la esperanza de que la relación profesional que compartía su hija con el argentino en el set de grabación pudiera convertirse en algo más.

“No nos conocíamos de antes y mi familia, así como la gente a mi alrededor, tenían muchas expectativas de que algo pasara porque él estaba soltero o está soltero, pero entró a la novela estando soltero. Decían: ‘Ese papacito, ese argentino. Es que tú te mereces un extranjero y con ese acento te vas a enamorar’, pero yo les decía que no creía”, expresó inicialmente.

“Mi mejor amiga ya había trabajado con él y lo conocía, y me dijo: ‘Es guapísimo, es bellísimo y muy divertido, pero no es tu tipo’. Ella fue la única que me dijo que no, contrario a mi mamá y mi familia (...) Fue un mes de suspenso en el que mi familia me preguntaba: ‘¿Ya grabaste con él? ¿Ya se besaron?”, agregó Lina Tejeiro.

A pesar de la química que los actores han mostrado en pantalla con sus personajes de Rosmery Peláez y Andrés Ferreira, no existió ningún tipo de relación amorosa entre ellos fuera de su trabajo en la serie. Las razones quedaron claras.

“Cuando llegó, lo conocí, hicimos match y me nos caímos súper bien, pero definitivamente no es mi tipo. No tenemos el mismo sentido del humor, Juan es vegano y le gusta otro tipo de comida, entonces ya yo dije ‘no’”, concluyó la protagonistas de Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

El beso entre Lina Tejeiro y Juan Guilera en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

El capítulo 42 de esta nueva versión llegó cargado de sorpresas para los televidentes, entre otras razones, por el apasionado beso que protagonizaron Rosmery Peláez y Andrés Ferreira.

Este es el primer acercamiento romántico que la pareja, interpretada por Lina Tejeiro y Juan Guilera, tiene en el desarrollo de esta apasionante historia. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de esta escena fue la canción que sonó de fondo: Dame un beso como nunca, del cantante Andy Rivera, exnovio de la actriz.