Máquina de guerra, con Alan Ritchson: sinopsis y crítica de la película más vista de Netflix

La película ‘Máquina de guerra’, que llegó en marzo pasado a la plataforma Netflix, es actualmente el largometraje más visto de ese servicio de streaming, superando a ‘El botín, de Ben Affleck y Matt Damon que ostentaba este primer lugar.

Según datos que arrojó Variety, la historia que protagoniza Alan Ritchson lleva 146,9 millones de visualizaciones, mientras que ‘El botín’ alcanza cerca de 106 millones.

De esta manera, el actor Alan Ritchson consolida su popularidad. La cinta dirigida y escrita por Patrick Hugues es una combinación de ciencia ficción y supervivencia en la que un grupo de aspirantes a Rangers estadounidenses se prepara para enfrentar un entrenamiento en las montañas de Colorado, razón por lo cual acuden con balas de salva.

No obstante, el entrenamiento termina convertido en la batalla más brutal de sus vidas cuando se encuentran con un máquina poderosa y enorme que parece indestructible que los persigue y mata. Se trata de un aparato enviado desde otro planeta.

El aspirante a Ranger número 81 es Ritchson, quien trata de superar el trauma que le dejó no haber podido salvar a su hermano en la guerra de Afganistán. “Fui condecorado por el peor día de mi vida”, dice en un momento de la cinta.

Final explicado de ‘Máquina de guerra’ y crítica

La película que tendrá una segunda historia, como su director anunció, termina cuando 81 es el único sobreviviente del escuadrón junto a un soldado que permanece inmóvil, ya que fue herido en la pierna, logran salvarse, no sin antes destruir al enemigo, gracias al ingenio del papel de Ritchson.

El sacrificio por el ‘ranger’ herido es la manera que el protagonista tiene de redimir su culpa, ya que a él si logra llevarlo cargado hasta ser atendido. De esta forma, 81 se convierte en pieza clave para que el ejército de Estados Unidos y los demás fuerzas del planeta puedan destruir las decenas de máquinas similares que han llegado a la Tierra con intención de destrucción.

La crítica para la película ha sido variada. Hay quienes la consideran un relato de ciencia ficción muy bien logrado, con escenas contundentes y que logra que el usuario esté atento a la pantalla en todo momento, ya que la tensión y el peligroso son permanentes. No obstante, no alcanza altas calificaciones, ya que argumentan no hay profundidad en los personajes en general, salvo por el estelar, como tampoco se presentan grandes sorpresas.

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