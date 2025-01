Mark Tacher reveló tensa situación grabando La hija del mariachi: “era estresante”

Mark Tacher, quien conquistó a millones de televidentes con su papel en La hija del mariachi, recientemente habló sobre los retos que enfrentó tras bambalinas durante las grabaciones de la producción de RCN.

A pesar del gran éxito de la telenovela, el actor admitió que la experiencia estuvo llena de momentos estresantes y complicados.

¿Qué pasó con Mark Tacher?

En una entrevista con Perv3rsiones de un café, Tacher reveló que uno de los mayores problemas que tuvo que lidiar fue la constante atención de sus fans. La popularidad que ganó gracias a la telenovela lo convirtió en una figura muy querida por el público colombiano, pero también lo expuso a una atención incesante. “Me tuve que cambiar tres veces de residencia, porque la gente encontraba donde yo estaba y no importaba, eran hombres, mujeres, niños, perros y era que tapaban la entrada y yo no podía llegar al canal a grabar”, aseguró.

La telenovela colombiana, fue producida y estrenada por el canal RCN hace 15 años. Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Aunque exaltó el cariño del público, reveló que llegó a un punto de incomodidad con la situación, pues eso retrasaba su llegada puntual a las grabaciones. “Entonces sí era un poquito estresante y sí me molestaba mucho, porque tengo yo muy bien tatuada, la onda de la disciplina, la puntualidad, los horarios. Me entrenaron muy bien o no sé qué me metieron en la cabeza, pero yo soy muy disciplinado y creo que la disciplina siempre te llevará al progreso claro, entonces tres o cuatro veces si me sentí muy enojado, asustado”.

Esta situación, en lugar de ser agradable, causó un gran estrés en Mark Tacher, quien sentía que su privacidad y su rutina diaria estaban comprometidas. A pesar de los problemas, el actor admitió que la experiencia de grabar La hija del mariachi fue una de las más significativas de su carrera y que le brindó la oportunidad de conectar con un público que lo admira sinceramente. “Pero al mismo tiempo, claro, cuando yo iba a ciertos lugares, a restaurantes y todo pues cuál fila, cuál reservación, cual nada, no, como bien decía Leonardo Dicaprio ‘De lo único que ha servido ser un VIP en el mundo es que no hago una fila en un restaurante’. La hija del mariachi me cambió la vida”.

El video de la entrevista se volvió tendencia en redes sociales. Sus seguidores han dejado múltiples mensajes: “Me encanta esa novela la vería mil veces y Mark Tacher es un actorazo, no se le puede negar”, “la hija del mariachi fue una de las mejores novelas colombianas”, “la gente no comprende los límites, el artista es humano y tiene sus espacios, luego cuando hay malas caras se quejan”.