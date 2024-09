Actor de ‘¿Y dónde están las rubias?’: así vivió el cambio de género de su hijo

Marlon Wayans es uno de los actores, productores, escritores y comediantes más reconocidos de Hollywood. El artista se dio a conocer cuando protagonizó The Wayans Bros. También estuvo en Sacry Movie, The Ladykillers, Six Degrees, The heat, ¿Y dónde están las rubias?, entre otras.

El actor Marlon Wayans reveló lo difícil que fue aceptar el cambio de género de su hijo

Pocas veces habla de su vida privada. Recientemente, Marlos Wayans se volvió protagonista de varios titulares en medios de comunicación internacionales, luego de referirse a las “cinco fases de duelo” que vivió cuando se enteró que su hijo quería hacer un cambio de género.

“Tengo una hija que hizo la transición a hijo”, dijo el año pasado en una entrevista con The Breakfast Club.

En una conversación con Marcus Copeland, para The Jennifer Hudson Show, la estrella de Hollywood reveló que tuvo que enfrentar un duro proceso de aceptación. Su hija Amai, quien ahora se identifica como Kai, hizo que su rol como padre también se transformara: “Mi transición, ir de la ignorancia y la negación al completo amor incondicional y la aceptación. Pasé por las cinco etapas del duelo para llegar al hermoso y mágico lugar llamado aceptación”, aseguró.

Aunque su hijo ahora se identifica como hombre, el actor confesó que, para él, sigue siendo el mismo y siente por él el mismo amor de siempre: “Kai es el mismo hijo que era antes, solo que ahora tiene barba. ¡Está bien! Es el mismo bebé... Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba”.

El actor también reveló que enfrentó el cambio de género de su hijo a la par con la muerte de sus padres, algo que no fue nada fácil. “Todo esto me estaba sucediendo al mismo tiempo, y luego fue como esta cosa universal: la aceptación. Y una vez que aceptas, te liberas, te entregas a Dios y entonces todo está bien. De hecho, es mejor”, aseguró.

En julio del 2020, Elvira Alethia, su mamá, falleció a los 81 años. Nueve meses después falleció Howell Stouten, su padre, quien tenía 86 años. Posteriormente, enfrentó el cambio de género de su hijo. “Creo que hay muchos padres ahí fuera que necesitan ese mensaje y sé que yo estoy lidiando con eso”.