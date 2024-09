Martina la peligrosa, captada ‘hurgándose’ la nariz en ‘MasterChef’: “qué pena”

Pronto se conocerá el top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2024. Los famosos siguen explorando su creatividad para deleitar el paladar de los jurados y convencerlos sobre el porqué merecen llegar a la final.

Cualquier mínimo detalle que pasen por alto, puede jugarles una mala pasada, como en el caso de Alejandro Estrada quien salió por tomar un pedazo de una torta que hizo Dominica Duque para complementar su plato. Aunque el resto de su preparación estaba “exquisita”, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, no le pasaron ese error y terminaron eliminándolo, pese a ser uno de los cocineros más fuertes de esta temporada.

¿Qué pasó con Martina la peligrosa en ‘MasterChef Celebrity’?

En los últimos días, se viralizó un video de una de las emisiones de MasterChef, donde se observa a Martina la peligrosa en un incómodo momento. En medio de un nuevo reto en la cocina más famosa, las cámaras captaron a la cantante, hermana de Adriana Lucía, hurgándose la nariz.

Aunque muchos no lo notaron, en redes sociales se hizo viral el video y rápidamente los internautas comenzaron a opinar: “Yo solo dije si ella se los saca yo por qué no”, “muy chistosa”, “ay no, qué risa”, “Martina es demasiado”, “un momento muy divertido”, “¿y Martina qué?”, “¿qué le dio a Martina para hacer eso en televisión?”.

El momento causó tanta gracia, que la cantante tuvo que salir en sus redes sociales explicando lo que había ocurrido y aclarando que no era lo que la gente se imaginaba. “Ya que tengo este piercing así, todo el tiempo se me voltea y se me esconde la puntica y a veces queda así y cuando me doy cuenta yo busco dentro de mi nariz la puntica y halo el piercing. Ayer en el capítulo de MasterChef mientras aparecía Jackco, yo estaba detrás de él, como si me estuviera sacando los mocos. Yo sabía que eso me iba a pasar en algún momento, porque tengo eso ya como manía. Qué pena”, dijo entre risas la artista.

¿Por qué Martina la peligrosa estuvo ausente de ‘MasterChef’?

Hace un mes, la cantante estuvo por fuera de la cocina de MasterChef por varios días. Su ausencia no pasó desapercibida. Al regresar nuevamente, Claudia Bahamón le pidió explicar qué había pasado con ella:

“Buenas noches, queridos televidentes: cuando alguien falta en esta cocina es porque evidentemente algo extremo ha pasado, acá hemos tenido cortados, quemados; de hecho, hace muchos años tuvimos a alguien que se cayó cocinando y se partió. Lo que nunca habíamos tenido es el caso de Martina (...) ¿Dónde está tu quemadura? ¿Dónde te cortaste? ¿Por qué faltaste?”, dijo.

Martina explicó el motivo de su ausencia: “Hola Colombia, soy yo, volví (...) porque resulta que yo me senté frente al espejo y me vi los ojos muy rojos, y dije: ‘Me voy a aplicar unas goticas’, pero yo venía de otro lado, del baño con otras gotas en las manos que encapsulan los malos olores en el baño y me la apliqué en el ojo (...) finalmente no pasó nada malo”. Lo que le ocurrió fue que eso le causó una fuerte irritación en sus ojos, por lo que tuvieron que ponerle un parche mientras se recuperaba.