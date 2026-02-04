‘MasterChef Celebrity’ tendrá significativo cambio: “Una de las temporadas más exigentes”

Aunque hace unas semanas se había conocido el listado oficial de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, incluso a través de redes sociales muchos habían expresado su emoción por ser parte del programa, su estreno se pospuso por razones desconocidas. No obstante, la semana pasada el canal RCN anunció que, próximamente, el reality culinario estará en la pantalla para deleitar a los televidentes con las preparaciones de las figuras públicas.

¿Qué cambios tendrá la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

A través de una publicación en redes sociales, el canal de televisión hizo oficial el anuncio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que será nuevamente presentada por Claudia Bahamón y contará con los mismos jurados de la edición anterior: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

RCN reveló algunos detalles de esta nueva temporada que estará marcada por una competencia más difícil y un formato que pondrá a prueba, como nunca antes, las habilidades de los concursantes. Aunque hasta el momento no se conocen todas las novedades, sí se confirmó que habrá cambios importantes en la dinámica del programa.

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El que más ha llamado la atención es el que está relacionado con los tradicionales “cachetes” que Jorge Rausch le da a los participantes cada vez que presentan un buen plato. De acuerdo con la publicación en redes, ese reconocimiento ya no existirá en la nueva temporada.

En el video promocional aparece Claudia Bahamón con un bebé en sus brazos, y a su lado están los tres jurados. Belén le dice a Jorge: “Rausch, agárrale el cachete”. El chef le contesta: “Esta temporada no habrá más cachetes”. En la descripción del post, dice: “¿Se acabaron los cachetes de @jorge.rausch 😮? Regresa #MasterChefCelebrity con una de las temporadas más exigentes”.

Aunque se desconoce la razón, muchos de los usuarios, e incluso los nuevos participantes, han expresado su sorpresa con el cambio, pues ese ha sido uno de los puntos más importantes para los participantes cada vez que realizan un plato. Para muchos, recibir un “cachete de Rausch”, es símbolo de avance en la competencia: “¿Cómo que no hay cachetes?”, “sin cachetes y nivel extremo”, “si quiera, eso del cachete era una ridiculez”, “qué bueno que sea bien exigentes”, “ya quiero ver esta nueva temporada”, “sin cachetes no es lo mismo”, “hará falta el cachete de Rausch”.

¿Quiénes son los participantes de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

Angélica Blandón

Emiro Navarro

Emmanuel Restrepo

Hugo Gómez

Iván Marín

Jimmy Vásquez

Julieta Piñeres

Lina Tejeiro

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Milena López

Sebastián Villalobos

Tuto Patiño

Sebastián Vega

Verónica Orozco

Víctor Tarazona

Luciano D’Alessandro

Luisa Vergara

Mariana Mozo

Diana Mina

Tavo Bernate

Robert Farah

Pautips

Virgina Lizcano