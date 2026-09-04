‘Medusa 2’: fecha de estreno, elenco, dónde se grabó y más de la segunda temporada

Después de una primera temporada que estuvo marcada por traiciones, e incluso un asesinato que puso en riesgo la vida de Bárbara Hidalgo, interpretada por Juana Acosta, Netflix sorprendió al anunciar el regreso de Medusa, la serie colombiana creada por Said Chamie y Claudia Sánchez y que estuvo en el top 10 global de contenido en español en la plataforma.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Medusa’?

La producción colombiana anunció su segunda temporada para el próximo 30 de septiembre de 2026. En esta nueva entrega, la historia de Bárbara y Danger Carmelo tomará un rumbo diferente. Los personajes se enfrentarán a una nueva amenaza que pondrá a la familia Hidalgo en el centro de una peligrosa serie de eventos. Esta segunda temporada llegará después de un año y medio de que se estrenara la primera, que tuvo 12 capítulos.

La primera temporada de la serie llegó a Netflix en marzo de 2025 y presentó a Bárbara Hidalgo, una empresaria que estaba a punto de convertirse en la CEO del conglomerado Medusa cuando sufrió un misterioso accidente en su yate en altamar. Aunque al principio todos pensaron que había muerto, su regreso reveló que, en realidad, había sido víctima de un atentado. Desde ese momento, junto al investigador Danger Carmelo, Bárbara inició una intensa búsqueda para descubrir quién estaba detrás de ese intento de asesinato, mientras los secretos y ambiciones de su propia familia comenzaban a salir a la luz.

Tráiler de la segunda temporada de ‘Medusa’

Los Hidalgo intentarán reconstruir lo que queda de sus relaciones y de su empresa. Bárbara tomará nuevamente las riendas del conglomerado Medusa, aunque su regreso al poder también acarreará una serie de conflictos. Mientras tanto, Danger seguirá una pista relacionada con una amenaza conocida como “El Demonio Hidalgo”, que podría ser clave en esta nueva temporada.

Además, los conflictos internos de la familia se intensificarán. Esteban saldrá de prisión decidido a recuperar su fortuna y su prestigio, lo que lo llevará a tener problemas de nuevo con Bárbara. Por su parte, Damián seguirá envuelto en una lucha con sus hijos por el control del conglomerado familiar.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Elenco completo de ‘Medusa 2’

Juana Acosta como Bárbara Hidalgo.

Manolo Cardona como Danger Carmelo.

Sebastián Martínez como Esteban Arco.

Carlos Torres como Cristian Hidalgo.

Diego Trujillo como Damián Hidalgo.

Mabel Moreno como Úrsula.

Juanita Molina como Viviana Hidalgo , hijastra de Úrsula y media hermana de Bárbara.

Sebastián Osorio como Jacobo Hidalgo , primo de Bárbara y subdirector deportivo del Club de Béisbol Babilla.

Jacqueline Arenal como Esperanza.

Adriana Arango como Jacqueline Hidalgo.

Johan Rivera como detective Porras.

Ángela Rodríguez como Eluney.

Luis Fernando Hoyos como Camilo Hidalgo, tío de Bárbara.

Ramsés Ramos como Coronel Giraldo, supervisor de Danger Carmelo.

Mariana Mozo como Maya, hija de Bárbara Hidalgo.

Además, en esta oportunidad se incorporaron nuevos personajes a la historia que fortalecerán la trama. Ellos son: Karen Martínez, Juan Pablo Urrego, Édgar Vittorino y Andrea Duro.

Esta producción de Netflix fue grabada en Barranquilla, Puerto Colombia, Santa Marta y Bogotá. En ‘La arenosa’, donde ocurre la mayor parte de la historia, se observan espacios como el Barrio Abajo y el famoso Malecón.