‘Mensajes de voz para Isabelle’: reparto, de qué trata y qué enseña sobre el duelo y el amor

El 19 de junio, la plataforma de streaming incorporó a su catálogo una nueva película romántica que habla sobre el duelo, el amor y las segundas oportunidades. Se trata de Mensajes de voz para Isabelle, que en inglés se titula Voicemails for Isabelle, que fue escrita y dirigida por Leah McKendrick.

¿De qué trata ‘Mensajes de voz para Isabelle’?

La película narra la historia de Jill, a quien da vida Zoey Deutch, una joven que enfrenta la pérdida de su hermana Isabelle de una manera bastante singular: sigue llamando al antiguo número de su hermana fallecida para dejarle mensajes de voz, contándole todo lo que sucede en su vida. Lo que Jill no sabe es que ese número ya ha sido reasignado. Al otro lado de la línea está Wes, un agente inmobiliario algo reservado de Austin, interpretado por Nick Robinson, quien comienza a recibir las confesiones más personales de Jill. A medida que pasa el tiempo, Wes se siente profundamente tocado por esas grabaciones y, sorprendentemente, empieza a desarrollar sentimientos por ella, lo que da pie a una historia de amor inesperada.

Reparto completo de ‘Mensajes de voz para Isabelle’

Zoey Deutch como Jill Shaw

Nick Robinson como Wes

Harry Shum Jr. como Andy

Lukas Gage como Arthur

Ciara Bravo como Isabelle Shaw

Nick Offerman como el chef Bastien

Megan Danso como Zella

Gil Bellows como el padre de Jill e Isabelle (el Sr. Shaw)

Tanis Dolman como la madre de Jill e Isabelle (la Sra. Shaw)

Toby Sandeman como Tyler

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué enseña ‘Mensajes de voz para Isabelle’ sobre el duelo y el amor?

La película ofrece una mirada profunda sobre el duelo y el amor. Más allá de la trama romántica, Mensajes de voz para Isabelle explora el proceso de la pérdida de una manera íntima y realista. Muestra que cada persona tiene su propia forma de enfrentar el dolor y cómo mantener rituales, como hablar con un ser querido que ya no está, puede ser una herramienta poderosa para sanar emocionalmente.

Para Jill, los mensajes de voz son como un refugio emocional. Conversar con su hermana que ya no está le brinda la oportunidad de expresar esos sentimientos que a veces le cuesta compartir con los demás, además de mantener un lazo simbólico con ella. La película refleja que el duelo no se trata de olvidar a quienes hemos perdido, sino de encontrar la manera de vivir con su recuerdo.

Además, la película sugiere que el amor puede aparecer en los momentos más inesperados, convirtiéndose en un apoyo esencial durante el proceso de duelo. Sin embargo, también deja claro que una nueva relación no borra el sufrimiento, sino que lo acompaña y ayuda a navegar por él.