Mi pobre angelito: así se ve la actriz que interpretó a la “señora de las palomas”

Mi pobre angelito es una de las películas navideñas más populares desde su estreno en 1990. La historia de Kevin McCallister y sus ingeniosas travesuras para defender su hogar de unos torpes ladrones ha cautivado a millones de espectadores a nivel mundial. A lo largo de la película, varios personajes se han convertido en íconos entrañables y memorables.

¿A qué se dedica Brenda Fricker, actriz que interpretó a la “señora de las palomas”?

Durante su trayectoria, recibió un Premio de la Academia por su interpretación en Mi pie izquierdo y participó en numerosas producciones de televisión y cine, como Resurrection y Durango. Tras una exitosa carrera, la actriz Brenda Fricker, recordada como la “señora de las palomas” decidió retirarse de la actuación. La actriz, nacida en Dublín, Irlanda, en 1945, hizo el anuncio oficial de su retiro en el 2022.

“Llevo una vida muy tranquila, muy por debajo del radar, conduzco un coche pequeño, tengo una casa de campo, eso es todo. Hablo bastante con la pared, con el perro, escribo poesía, leo libros y veo la televisión. Nada diferente de lo que hacen los demás, excepto que estar tanto tiempo sola puede hacer que hables con la pared un poco más que la mayoría de la gente”, dijo en una oportunidad en una entrevista.

Brenda Fricker sufrió de depresión

En una entrevista para Belfast Telegraph, en el 2014 la actriz aseguró que la muerte de varios de sus seres queridos hizo que su vida tuviera un cambio total: “Sí, me siento sola. Sucede cuando llegas a mi edad. Comenzó cuando murió mi marido, luego mi padre. Poco después, mi mejor amigo falleció y luego otro gran amigo. Y entonces hace seis años, mi hermana murió y eso fue el final de mi familia. Ahora soy huérfana y eso acarrea una soledad horrible”.

Justamente esa soledad la motivó a dejar la actuación, carrera que la hizo famosa a nivel mundial. “Ayer mismo visité al médico, que me dijo: ‘Vamos a darte antidepresivos más fuertes’. Soy una especie de reclusa. Elegir quedarme en casa es una cosa, pero que me digan que lo haga me hace querer salir”, dijo.

Brenda Ficker, actriz de 'Mi pobre angelito 2". Fotografía por: Getty Images

En el 2012, según el portal Daily Mail, quiso acabar con su vida. “Viví de mis ahorros mientras duraron, pero ahora estoy completamente arruinada. Pero mientras tenga un techo sobre mi cabeza y alimente al perro y me alimente a mí misma, estoy perfectamente contenta”, aseguró en ese entonces la famosa actriz en una entrevista con Anna Friel emitida por el canal Sky Arts.

Cuando grabó Mi pobre angelito 2, Brenda tenía 47 años. Actualmente tiene 79. Después del éxito de esa cinta, siguió activa en el cine y la televisión. Participó en diversas producciones, incluyendo A Time to Kill (1996) y la exitosa serie británica Casualty.