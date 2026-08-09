Michael Jackson tendrá segunda película: qué se sabe sobre la historia y cuándo se estrena

La historia de Michael Jackson continuará en la pantalla grande. Lionsgate confirmó que trabaja en una segunda película sobre el artista, luego de que la primera entrega, protagonizada por Jaafar Jackson, se convirtiera en uno de los grandes éxitos de taquilla del año.

La nueva producción todavía no tiene una fecha exacta de estreno ni se han revelado todos los detalles de su argumento. Sin embargo, el estudio ya entregó una actualización sobre sus planes y anticipó cuándo espera volver a poner en marcha las cámaras para continuar la historia del llamado Rey del Pop.

¿Qué se sabe de la nueva película sobre Michael Jackson?

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, señaló que el estudio espera comenzar la producción de la secuela a finales de 2026 o principios de 2027. La intención es que la película llegue a los cines entre finales de 2027 y la primera mitad de 2028, aunque estas fechas todavía son una previsión y no corresponden a un estreno oficial.

Uno de los datos más llamativos es que una parte de la nueva película ya existe. Fogelson explicó que durante el rodaje de la primera cinta se grabó material suficiente para representar aproximadamente entre el 25 % y el 30 % de una eventual segunda entrega. Parte de esas escenas no fue utilizada en el montaje final y podría ser incorporada ahora, lo que también permitiría reducir algunos costos de producción.

La primera película terminó con Jackson durante la etapa de la gira ‘Bad’, por lo que todavía queda buena parte de su trayectoria por contar. Lionsgate ha adelantado que existen numerosos acontecimientos y canciones importantes que no fueron incluidos en la primera entrega. La historia de la secuela, además, no necesariamente será completamente cronológica, pues el estudio contempla avanzar y retroceder entre distintos momentos de la vida del cantante.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, en la película 'Michael'. Fotografía por: Glen Wilson/Lionsgate

Entre los periodos que podrían tener espacio en una continuación están etapas posteriores de su carrera, incluidos los años relacionados con discos como ‘Dangerous’ e ‘Invincible’. También se ha mencionado material relacionado con Neverland y otros momentos de su vida que quedaron por fuera de la primera película. No obstante, Lionsgate todavía no ha confirmado oficialmente qué acontecimientos formarán parte del guion definitivo.

El anuncio llega después del éxito comercial de ‘Michael’, que superó los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como el biopic musical más taquillero de la historia. Ese resultado terminó de impulsar los planes del estudio para llevar nuevamente al cine la historia del artista.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí