‘Michael’ supera los US$ 1.000 millones y se convierte en la primera biopic en lograrlo

Desde que se estrenó en abril de este año, Michael, la película que cuenta la historia del ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, y que es dirigida por Antoine Fuqua, ha arrasado en taquilla a nivel mundial. Recientemente, logró un hito importante: superó los US$ 1.000 millones en recaudación. La cinta protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete de Thriller, muestra el ascenso de Michael Jackson desde sus primeros años con los Jackson 5 hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia. Además, se destacan algunos de los hitos más significativos de su carrera, desde la creación de álbumes icónicos hasta sus actuaciones más memorables. También se adentró en su vida personal, mostrando no solo el éxito que logró, sino también las presiones que vienen con la fama y el constante escrutinio del público.

Los récords de ‘Michael’

De acuerdo con Variety, Michael acumula 1 001 millones de dólares en la taquilla mundial, de los cuales 371,8 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá. 629,8 millones provienen de los mercados internacionales. Este hito marca un punto de inflexión en el mundo de las biografías cinematográficas. Si bien otras películas como Bohemian Rhapsody, Oppenheimer y Elvis también lograron grandes cifras de taquilla a nivel global, ninguna había logrado romper la barrera de los mil millones de dólares. “A cada fan que compró una entrada, cantó las canciones, fue al cine disfrazado y volvió una y otra vez: gracias. Este logro también les pertenece”, se lee en una publicación hecha por la cuenta oficial de Instagram de Michael.

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La producción se benefició del legado de Michael Jackson, lo que permitió que su catálogo musical se utilizara y que se recrearan algunos de los momentos más icónicos de su carrera. Uno de los puntos más destacados de la película fue su elenco. Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del famoso cantante, asumió el papel de Michael Jackson. Esta fue su primera incursión en el cine. El joven artista fue elogiado no solo por su parecido físico con su tío, sino, sobre todo, por la forma en que logró capturar sus movimientos, expresiones y estilo en el escenario. Para prepararse, Jaafar dedicó meses a entrenar en actuación, canto y coreografía, con el fin de reflejar la esencia del artista en cada etapa de su vida.

El elenco también contó con la participación de Colman Domingo como Joseph Jackson, el padre de Michael; Nia Long como Katherine Jackson, la matriarca de la familia; Miles Teller como John Branca, el abogado y asesor de Michael; Kat Graham como Diana Ross; Laura Harrier como Suzanne de Passe; Larenz Tate como Berry Gordy, el fundador de Motown; Jessica Sula como La Toya Jackson; Liv Symone como Gladys Knight, y Kendrick Sampson como Quincy Jones, el legendario productor con quien Michael creó algunos de los álbumes más exitosos de la historia. Cada uno de ellos interpretó a figuras clave en la vida personal y profesional del artista.