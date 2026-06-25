‘Minions & Monsters’: fecha de estreno, dónde verla, de qué trata y más

Desde que hicieron su debut en la gran pantalla en 2010, los Minions se han convertido en uno de los fenómenos animados más queridos del cine. Estos particulares personajes amarillos, famosos por su lenguaje incomprensible, sus travesuras y su lealtad a los villanos más extravagantes, han logrado conquistar a millones de espectadores en todo el mundo gracias a la saga Mi villano favorito y sus películas derivadas.

¿De qué tratará ‘Minions & Monsters’?

Ahora, estos inseparables amigos regresan con una nueva aventura en Minions & Monsters, una película que mezcla el humor característico de la franquicia con un homenaje al cine clásico de terror. La historia transporta al Hollywood de los años 20, donde los Minions sueñan con convertirse en grandes estrellas y cineastas. Sin embargo, en su búsqueda de la fama, terminan liberando accidentalmente a una serie de monstruos reales, desatando un caos que podría salirse de control. Frente a esta inesperada situación, los pequeños personajes tendrán que dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para atrapar a las criaturas y evitar una catástrofe.

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Fecha de estreno de ‘Minions & Monsters’ y dónde ver la película

Según la cartelera de las cadenas de cine, Minions & Monsters llegará el miércoles 1 de julio del 2026 en Estados Unidos. La película se podrá disfrutar en Colombia exclusivamente en las salas de cine como Cinépolis, Procinal, Cinemark, Royal Films y Cine Colombia.

Antes de que llegara a los cines, la película, dirigida por Pierre Coffin, que estuvo al mando de las tres primeras entregas de Gru: Mi villano favorito y de la primera película Minions, hizo su debut en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde fue muy bien recibida por su tributo al cine clásico de monstruos y al Hollywood de principios del siglo XX. De hecho, hay críticos que ya la consideran una de las entregas más destacadas de toda la franquicia.