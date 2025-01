Nació hija de Anuel AA. El cantante publicó foto junto a la bebé

El cantante puertorriqueño Anuel AA le dio la bienvenida en días recientes a Emmaluna, su cuarta hija, fruto de la relación con la modelo venezolana Laury Saavedra.

La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales, en las que publicó una emotiva imagen junto a la pequeña.

La primera foto de Anuel AA con su hija Emmaluna

Aunque no se sabe la fecha exacta en que nació la bebé, quedó en evidencia que fue hace varios días, pues en la imagen que publicó el reguetonero posaron para una sesión fotográfica.

Esta fue la foto que Anuel publicó en compañía de su hija Emmanuela. Fotografía por: Instagram @anuel

En el mensaje que acompañó la publicación, el cantante reflexionó sobre los desafíos y logros que ha enfrentado a lo largo de su carrera, y cómo estos han forjado su carácter.

“Toda mi vida quise ser grande y tenía muchos sueños que, poco a poco, los fui cumpliendo. Entre tantas metas, algunas las he logrado y en otras he fracasado, pero nunca me he rendido en los tiempos malos. Esos momentos fueron los que me moldearon y me hicieron más fuerte que nunca, moldearon al hombre que soy ahora, preparado para enfrentar todos los obstáculos que la vida le presenta”, comentó Anuel AA, quien también publicó un video que grabó a los minutos que Laury Saavedra dio a luz.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando clic aquí

La llegada de Emmaluna amplía la familia del boricua de 32 años, quien ya cuenta con tres hijos de relaciones anteriores.

¿Qué otros hijos tiene Anuel AA y quiénes son las madres?

El cantante boricua se convirtió en padre por primera vez hace 12 años, cuando nació Pablo Anuel Gazmey, el hijo que tuvo con Astrid Cuevas. Sin embargo, la mujer venezolana ha señalado a ‘Doble A’ en varias ocasiones de ser un padre irresponsable.

En junio de 2022 nació la segunda hija de Anuel AA. Llamada Gianella Gazmey, esta pequeña es fruto del fugaz romance que el reguetonero sostuvo con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, con quien también ha tenido fuertes conflictos por temas de paternidad que los han llevado a enfrentarse públicamente.

Ocho meses más tarde, en marzo de 2023, el intérprete de Adicto y La ocasión le dio la bienvenida a Cattleya, hija que tuvo con la cantante dominicana Yailin ‘La más viral’, de la que se separó al poco tiempo que nació la bebé.